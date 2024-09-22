Конституционный суд утвердил итоги выборов в парламент Азербайджана

22 сентября 2024, 00:19

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Пленум Конституционного суда Азербайджана утвердил итоги выборов в парламент страны, первое заседание осенней сессии запланировано на 30 сентября.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября ЦИК Азербайджана утвердил итоги парламентских выборов, признав недействительными результаты голосования лишь на 46 участках. Многочисленные заявления о нарушениях проигнорированы, избирком не провел должного расследования, указали правозащитники. Согласно законодательству, Конституционный суд в течение 10 дней после получения документов из ЦИК должен проверить результаты выборов и завершить процесс их утверждения.

Пленум Конституционного суда Азербайджана 21 сентября утвердил итоги проведенных 1 сентября внеочередных выборов в парламент стране. Постановление пленума огласил председатель КС Азербайджана Фархад Абдуллаев, пишет Oxu.az.

Первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса VII созыва состоится 30 сентября, информирует Haqqin.az.

1 сентября в Азербайджане прошло голосование на досрочных парламентских выборах. По данным ЦИК, явка на выборах составила 37,27%, а правящая партия "Ени Азербайджан" получила 68 из 125 мест в парламенте. Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку запланирована международная климатическая конференция COP-29, и правящая партия предложила провести выборы раньше. На "Кавказском узле" опубликована справка "Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане".

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

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