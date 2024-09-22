22 сентября 2024, 00:19

Конституционный суд утвердил итоги выборов в парламент Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пленум Конституционного суда Азербайджана утвердил итоги выборов в парламент страны, первое заседание осенней сессии запланировано на 30 сентября.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября ЦИК Азербайджана утвердил итоги парламентских выборов, признав недействительными результаты голосования лишь на 46 участках. Многочисленные заявления о нарушениях проигнорированы, избирком не провел должного расследования, указали правозащитники. Согласно законодательству, Конституционный суд в течение 10 дней после получения документов из ЦИК должен проверить результаты выборов и завершить процесс их утверждения.

Пленум Конституционного суда Азербайджана 21 сентября утвердил итоги проведенных 1 сентября внеочередных выборов в парламент стране. Постановление пленума огласил председатель КС Азербайджана Фархад Абдуллаев, пишет Oxu.az.

Первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса VII созыва состоится 30 сентября, информирует Haqqin.az.

1 сентября в Азербайджане прошло голосование на досрочных парламентских выборах. По данным ЦИК, явка на выборах составила 37,27%, а правящая партия "Ени Азербайджан" получила 68 из 125 мест в парламенте. Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку запланирована международная климатическая конференция COP-29, и правящая партия предложила провести выборы раньше. На "Кавказском узле" опубликована справка "Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане". 

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"ПАСЕ отреагировала на объявление Азербайджаном персонами нон-грата ее депутатов", "Журналистам Meydan.Tv отказали в освещении встречи с провластным кандидатом в депутаты парламента", "Обстоятельства гибели Насимана Ягублу насторожили его соратников".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 сентября 2024, 23:20

21 сентября 2024, 22:25

  • 1 Похороны убитых у офиса Wildberries собрали множество людей в Ингушетии

    Убийство Адама Алмазова и Исламбека Эльмурзиева в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве вызвало большой резонанс в Ингушетии, проститься с убитыми пришло множество молодежи и людей старшего возраста, следует из опубликованных ингушскими телеграм-каналами видео похорон.

21 сентября 2024, 21:28

21 сентября 2024, 20:30

  • Четыре бойца с Кубани убиты в военной операции

    Четверо военнослужащих из Крымского района убиты в военной операции на Украине, сообщил глава муниципалитета. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 558 бойцов из Краснодарского края.

21 сентября 2024, 19:34

  • Эвакуированные жители Тихорецкого района перевезены в гостиницы

    Жители Тихорецкого района, эвакуированные в пункты временного размещения после атаки беспилотников, перевезены в более комфортные условия, отчитался губернатор Кубани. В районе введен режим чрезвычайной ситуации, власти пообещали жителям выплаты за повреждение имущества.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи