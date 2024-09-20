Политологи объяснили отказ партии “За Грузию” от объединения с "Лело"

20 сентября 2024, 04:48

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Партия “За Грузию” согласилась переговоры на переговоры с “Лело” и ее партнерами по коалиции, поскольку они не связаны с оппозиционной партией "Единое национальное движение", а отказ от сотрудничества может быть обусловлен противоречиями по вопросу квот в партийном списке, считает политолог Ника Читадзе. Идея объединения “Лело” и “За Грузию”, поданная президентом страны, изначально имела серьезные изъяны, указал аналитик Заал Анджапаридзе.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам консервативного толка, а оппозиция, сосредоточившись на обещаниях евроинтеграции, пока не противопоставила ей достаточно четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. За выборами последуют заявления о фальсификации голосования и акции протеста, предположили они.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Центризбирком Грузии зарегистрировал для участия в выборах 27 партий и потребовал от них сдать списки кандидатов в депутаты до 26 сентября. Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в избирательный кодекс, говорится в справке “Кавказского узла”.

Партия “За Грузию”, возглавляемая бывшим премьер-министром страны Георгием Гахария и коалиция «Сильная Грузия» (партии “Лело", "Анна Долидзе – за народ", "Граждане" и движение "Площадь Свободы") не смогли договориться о сотрудничестве в ходе консультаций, начатых по инициативе президента страны Саломе Зурабишвили. Партия Гахария 19 сентября объявила, что прекращает консультации, длившиеся три дня, из-за отсутствия у другой стороны внутрикоалиционного согласия. Межпартийные консультации проводились в резиденции главы государства.

«Мы отложили наши партийные, персональные интересы – так было во время нахождения у власти, так сейчас, когда мы в оппозиции, и так будет в будущем. К сожалению, вторая сторона не достигла согласия. Перед выборами ограничен срок для принятия решения», - говорится в заявлении партии «За Грузию», имеющемся в распоряжении «Кавказского узла». В партии заверили, что после выборов «За Грузию» будет открыта для сотрудничества в парламенте.

Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе узнал о решении партии из СМИ и выразил в связи с этим недоумение. По его словам, он ждал назначения времени для завершающей консультации и был готов подписать документ об альянсе с партией Гахария.

«Наша группа и коалиция готова подписать (соглашение), ждали назначения часа президентом, когда увидели заявление партии Гахария. Не знаю что изменилось. На сегодняшний день необходимо быть выше технических вопросов, я лично это смог, начал консультации», - сказал Хазарадзе в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».

Он напомнил, в состав коалиции входят другие политические силы, чье мнение также должно быть учтено при заключении соглашения.

Мамука Хазарадзе в первый день консультаций сообщил о необходимости провести переговоры внутри коалиции, и вероятно, не все ее участники были согласны с этим объединением, отметил руководитель неправительственной организации "Центр исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. Он предположил, что проблемным вопросом стало распределение квот в партийном списке и позиции в его первой двадцатке, - кандидатуры тех, кто пройдет в парламент.

«Возможно, по этой причине они не смогли договорится между собой. Это объединение могло гарантировать, что обе силы на выборах преодолеют пятипроцентный избирательный барьер и пройдут в парламент», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Читадзе уточнил, что в парламенте между партиями будет возможно сотрудничество другого типа, необходимое для одобрения законопроектов.

Межпартийные консультации были инициированы с идеей, что появится альтернативная оппозиционная коалиция, не аффилированная с партией «Единое национальное движение», и за это объединение могут проголосовать неопределившиеся избиратели, пояснил координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

«Это было изначально ошибочное представление, так как есть разница между электоратом партий Гахария и Хазарадзе. Они могли потерять часть своих избирателей, которые были бы не рады их объединению. Оценив все аспекты и то, в каком качестве могла бы быть представлена партия «За Грузию» в этой коалиции, они решили сохранить свою партийную идентичность и воздержаться от объединения, не терять лицо», - считает он.

По его словам, избиратели «Лело» - это прозападнонастроенные либеральные части общества, представители среднего класса, интеллигенции и молодежь, которые отрицательно относятся к «Единому национальному движению» и отколовшихся от него партий. Они хотят видеть на политической арене альтернативную силу с либеральными ценностями, за которые могли бы проголосовать, не отягощенную бэкграундом ЕНД. Избиратели партии «За Грузию» - это, в основном, те люди, которые по самым разным причинам разочаровались в правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение», считая что она «слишком долго находится у власти».

«Они нашли в партии «За Грузию» отдушину, но этот эффект действовал в 2021 году, когда эта партия не считалось проектом «Грузинской мечты». Сейчас этот эффект прошел. Если бы этого не было, тогда Гахария не согласился бы на переговоры с «Лело», поскольку самодостаточная партия принимает участие в выборах самостоятельно», - заключил Анджапаридзе.

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