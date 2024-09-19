19 сентября 2024, 06:28

Контрактник с Кубани убит на Украине

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Военнослужащий-контрактник Максим Рипка убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 553-х бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 17 сентября представители властей и силовики официально признали убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 552-х бойцов из Краснодарского края.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В зоне военной операции на Украине убит бывший сотрудник государственного бюджетного учреждения "Больница скорой медицинской помощи (БСМП) Краснодарского края" Максим Рипка, сообщила 9 сентября администрация больницы на ее странице в соцсети "ВКонтакте".

В сообщении уточняется, что после прекращения работы в БСМП, Рипка направился в зону военной операции, подписав контракт с Минобороны.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 553-х бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Военный из Туапсинского района убит на Украине", "Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции", "Военный из Ейска погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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