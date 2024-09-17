17 сентября 2024, 14:58

Боец из Туапсинского района убит в военной операции

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Антонио Новоселов убит в военной операции на Украине, сообщил глава Туапсинского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 552 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 16 сентября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 551 бойца из Краснодарского края.

В военной операции на Украине погиб Антонио Новосёлов из Туапсинского района, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 552 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Примечание:

"Военный из Ейска погиб на Украине", "Военный из Туапсинского района убит на Украине", "Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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