12 сентября 2024, 03:16

Краснодарский депутат заявил о новом способе давления на избирателей

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Чтобы обеспечить явку на прошедших выборах власти, помимо традиционных способов повышения явки, использовали новый - бюджетников заставили фиксировать факт голосования сканированием QR-кода на участке, заявил депутат гордумы Краснодара  Александр Сафронов. 

Как писал "Кавказский узел", выборы в регионах юга России были безальтернативными и сопровождались нарушениями при голосовании, а оппозиция почти нигде не смогла добиться заметных результатов, так как ярких политиков в регионах нет, констатировали аналитики.

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. В Чечне и Кабардино-Балкарии голосование прошло в один день - 8 сентября. По итогам подсчета большей части протоколов действующие губернаторы сохранили лидерство на выборах в Астраханской и Волгоградской областях, в Калмыкии и Ставропольском крае.

Давление на бюджетников со стороны властей во время прошедшей электоральной кампании усилилось, теперь для контроля их явки на участок используется специальная программа, заявил депутат гордумы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов. По словам депутата, работников бюджетной сферы заставили отчитываться через QR-коды, установленные на избирательных участках.

 «Приходит принужденный к голосованию сотрудник из бюджетной сферы на участок. По заданию начальства он должен сфотографировать QR-код и специальная программа через этот код отмечает, что он на участке побывал. Такое «голосование» - можно назвать новым изобретением года по контролю за голосами бюджетников, раньше начальство осуществляло контроль через списки, а сейчас мы увидели совсем другую ситуацию. Сообщения от наших наблюдателей приходили почти отовсюду, что бюджетники приходили и сканировали своими телефонами QR-коды для отчетности», - сообщил Александр Сафронов.

По его словам, особенно заметно было использование системы с QR-кодами в Геленджике. “Нашими активистами и мной лично были сняты видео о незаконных и нечестных действиях членов УИКов. Наши наблюдатели обращались в местные УИКи, ТИКи, в крайизбирком с заявлениями о нарушениях, но реакция была нулевая, либо были отписки об отсутствии нарушений. Использовались и старые методы, к примеру вскрытие пакетов с бюллетенями. Многодневное голосование - это способ фальсификации, давно проверенный рецепт - оставить бюллетени в школе на ночь, чтобы подменить. Был и в этот раз массовый недопуск наблюдателей к спискам. Никакого объяснения этому  «капризу» членов УИКов мы не добились”, - добавил он.

По словам Сафронова, имели место массовые нарушения прав наблюдателей и журналистов при попытке фиксации нарушений. “Много традиционных и новых фальсификаций было в поселении Ильский, станице Северская, Геленджике, Красноармейском районе. На этом фоне кандидаты от КПРФ получили порядка двухсот мест в крае в местных парламентах, мы считаем полученные результаты неплохими», - заключил он.

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Примечание:

"Наблюдатели сочли незаконной съемку на участке в Ахтырске", "Денис Джалагания обвинен в дискредитации армии", "Депутат из Ейского района заявил о нарушениях на выборах". 

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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