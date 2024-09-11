Блогер Ангел-Барокко приговорена к условному сроку

11 сентября 2024, 19:45

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Суд в Майкопе признал видеоблогера Софью Ангел-Барокко виновной в оправдании экстремизма и оскорблении чувств верующих и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно и к штрафу.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа стало известно, что следователи сняли с Софьи Ангел-Барокко обвинение в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ, предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы), но обвинили в призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ, предусматривает до пяти лет лишения свободы). Ангел-Барокко была освобождена из СИЗО под подписку о невыезде, после чего пожаловалась на угрозы в соцсетях, рассказали ее близкие.

Софья Ангел-Барокко – видеоблогер, в ее роликах идет речь о древних богах и магии. Она также принимала участие в нескольких телешоу. В августе 2023 года она была арестована по обвинению в оскорблении чувств верующих и оправдании терроризма. Росфинмониторинг внес Софью Ангел-Барокко в список экстремистов и террористов.

Майкопский городской суд приговорил блогершу Софью Ангел-Барокко из Адыгеи к двум годам условно по делу об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса России) и публичных призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Кроме условного срока Ангел-Барокко назначили 100 тысяч рублей штрафа и на два года запретили администрировать интернет-ресурсы. Прокурор запрашивал для женщины два года колонии-поселения с реальным заключением под стражу, а также штраф в 200 тысяч рублей и три года ограничения на администрирование интернет-ресурсов, говорится в сообщении со ссылкой на подругу осужденной, которая посетила заседание.

Как следует из сообщения на сайте Майкопского городского суда, сегодня был вынесен приговор по тем же статьям, по которым обвиняется и Ангел-Барокко, имя подсудимого в карточке дела не указано. "Вынесен обвинительный приговор", - говорится в карточке суда.

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