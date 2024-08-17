17 августа 2024, 19:51

Следователи изменили обвинение Софье Ангел-Барокко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие сняло с блогера из Майкопа Софьи Ангел-Барокко обвинения в оправдании терроризма, но обвинило ее в призывах к экстремизму.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Майкопа Софья Ангел-Барокко в августе 2023 года была арестована по делу об оскорблении чувств верующих и оправдании терроризма. Она страдает астмой, однако администрация СИЗО в Краснодаре отказывает в медицинском обследовании, рассказали ее родственники. Росфинмониторинг внес Софью Ангел-Барокко в список экстремистов и террористов. 

С Софьи Ангел-Барокко сняли обвинение по статье об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), но добавили статью о призывах в интернете к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ), сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

В карточке дела на сайте Майкопского горсуда, на которую сослались правозащитники, скрыты имена участников процесса. Судебное заседание назначено на 14.30 мск 26 августа.

Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы, часть 2 статьи 280 УК РФ – до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Софья Ангел-Барокко – видеоблогер, в ее роликах идет речь о древних богах и магии. Она вела страницы в соцсетях, а также YouTube-канал. Блогер принимала участие в телешоу "Перезагрузка", "Дом-2", "Званый ужин", "Танцы на ТНТ", "Давай поженимся" и "Битва экстрасенсов". 16 августа 2023 года она была обвинена в оскорблении чувств верующих и в оправдании терроризма и затем арестована.

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Примечание:

"Правозащитники призвали помочь Дарье Полюдовой", "Житель Майкопа осужден за оправдание терроризма", "Жительница Адыгеи осуждена на 8,5 года за финансирование терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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