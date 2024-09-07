ЕСПЧ назначил компенсацию активистке из Ростова-на-Дону

07 сентября 2024, 10:57

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Европейский суд по правам человека назначил в качестве компенсации 5000 евро активистке из Ростова-на-Дону Екатерине Верещагиной, признав, что власти России нарушили ее право на свободу и мирные собрания, заключив под стражу в 2021 году на 10 суток после участия в акции в поддержку Алексея Навального*.

Как информировал "Кавказский узел", 21 апреля 2021 года стало известно об аресте активистки штаба оппозиционера Алексея Навального в Ростове-на-Дону Екатерины Верещагиной, силовики составили на нее протокол о хулиганстве. Верещагина была заключена под стражу на 10 суток.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил 5000 евро Екатерине Верещагиной, признав, что она необоснованно подверглась аресту в апреле 2021 года из-за акции в поддержку Алексея Навального.

Заявительница пожаловались, что арест и содержание под стражей нарушили ее право на свободу и личную неприкосновенность. ЕСПЧ, изучив материалы дела, пришел к выводу, что отсутствуют доказательства того, что силовики не могли составить на Верещагину протокол о правонарушении на месте. Суд пришел к выводу, что были нарушены права активистки на беспристрастное судебное разбирательства, право на свободу и мирные собрания, а также право на пересмотр решения суда в вышестоящей судебной инстанции, поскольку приговор вступил в силу сразу после его вынесения, сообщается в релизе, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Новости об акциях в поддержку Навального "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Акции Навального".

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Сам Навальный внесен в список экстремистов и террористов, составленный Росфинмониторингом.

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