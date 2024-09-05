05 сентября 2024, 00:48

Три бойца из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

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Мурат Жигунов, Азамат Бажев и Астемир Долов убиты в боевых действиях, сообщила администрация Лескенского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 162 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Астемир Хачетлов стал как минимум 159-м бойцом из Кабардино-Балкарии, который официально назван убитым в военной операции на Украине.

Мурат Жигунов убит в военной операции на Украине, сообщила 3 сентября администрация Лескенского района, отчитываясь о передаче ордена Мужества его родным.

Ранее районные власти сообщали, что в военной операции на Украине убиты Азамат Бажев и Астемир Долов.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 162 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 145 из них, о еще 17 убитых стало известно из отчета властей о выплатах семьям участников военной операции, погибших в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Уроженец Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии", "Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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