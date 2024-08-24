Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине

24 августа 2024, 12:03

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Астемир Хачетлов убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 159 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", на 7 августа представители властей и силовики официально признали, что в ходе спецоперации на Украине убиты не менее 158 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Семьям убитых в специальной военной операции (СВО) бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

В зоне военной операции на Украине убит Астемир Хачетлов, сообщила 13 августа администрация расположенного в Нарткале госучреждения "Республиканский центр социальной помощи семье и детям" Минтруда Кабардино-Балкарии на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 159 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 141 из них, о еще 18 убитых стало известно из отчета властей о выплатах семьям участников военной операции, погибших в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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