Кевин Лик. Скриншот фото из его Telegram-канала от 02.08.24, https://t.me/istoriakevina/67

03 сентября 2024, 21:50

МВД отказалось подтвердить освобождение Кевина Лика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судимость Кевина Лика не снята, сообщило МВД Адыгеи, добавив, что сведений об освобождении осужденного не имеется.

Как писал "Кавказский узел", Кевин Лик из Майкопа – гражданин Германии и России, 28 декабря 2023 года он был приговорен к четырем годам заключения по обвинению в госизмене. 1 августа Лик и еще 15 осужденных, среди которых Олег Орлов (признан иностранным агентом), Илья Яшин (признан иностранным агентом) и другие были освобождены в рамках обмена заключенными с западными странами.  Отправка из колонии в аэропорт для участия в обмене заключенными со странами Запада произошла внезапно, а до этого силовики предложили написать прошение о помиловании, рассказал Лик после освобождения.

Кевин Лик 9 августа запросил в МВД справку об отсутствии судимости в связи с президентским помилованием. "Сегодня пришла справка, в которой указано, что судимость не снята и — внимание — сведений об освобождении не имеется", - сообщил в своем микроблоге X Илья Яшин.

Как следует из справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной 2 сентября МВД по Адыгее, копию которой разместил Яшин, приговор Кевину Лику, вынесенный в декабре 2023 года по делу о госизмене, вступил в силу. "Сведений об освобождении не имеется", - указано в документе.

"Если не имеется сведений об освобождении, то я практически «сбежал» из мест лишения свободы", - прокомментировал Кевин Лик документ от МВД в своем Telegram-канале.ть.

Напомним, в рамках обмена российская сторона в аэропорту Анкары передала 16 заключенных (в том числе граждан США и людей с двойным гражданством), а США и другие западные страны - восемь заключенных, в том числе Вадима Красикова, приговоренного в ФРГ к пожизненному сроку за убийство выходца из Чечни Зелимхана Хангошвили.

В числе освобожденных оказались также сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал (признан иностранным агентом)Олег Орлов , осужденный на 2,5 года по делу о дискредитации армии, и политик Андрей Пивоваров, получивший в Краснодаре срок за участие в деятельности нежелательной организации.

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Примечание:

"Изменен приговор подростку из Адыгеи по делу о госизмене", "Приговор студенту из Таганрога продолжил тренд наказаний за госизмену", "Немецким дипломатам отказано во встрече с Кевином Ликом".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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