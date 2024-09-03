МВД отказалось подтвердить освобождение Кевина Лика

03 сентября 2024, 21:50

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Судимость Кевина Лика не снята, сообщило МВД Адыгеи, добавив, что сведений об освобождении осужденного не имеется.

Как писал "Кавказский узел", Кевин Лик из Майкопа – гражданин Германии и России, 28 декабря 2023 года он был приговорен к четырем годам заключения по обвинению в госизмене. 1 августа Лик и еще 15 осужденных, среди которых Олег Орлов (признан иностранным агентом), Илья Яшин (признан иностранным агентом) и другие были освобождены в рамках обмена заключенными с западными странами. Отправка из колонии в аэропорт для участия в обмене заключенными со странами Запада произошла внезапно, а до этого силовики предложили написать прошение о помиловании, рассказал Лик после освобождения.

Кевин Лик 9 августа запросил в МВД справку об отсутствии судимости в связи с президентским помилованием. "Сегодня пришла справка, в которой указано, что судимость не снята и — внимание — сведений об освобождении не имеется", - сообщил в своем микроблоге X Илья Яшин.

Как следует из справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной 2 сентября МВД по Адыгее, копию которой разместил Яшин, приговор Кевину Лику, вынесенный в декабре 2023 года по делу о госизмене, вступил в силу. "Сведений об освобождении не имеется", - указано в документе.

"Если не имеется сведений об освобождении, то я практически «сбежал» из мест лишения свободы", - прокомментировал Кевин Лик документ от МВД в своем Telegram-канале.ть.

Напомним, в рамках обмена российская сторона в аэропорту Анкары передала 16 заключенных (в том числе граждан США и людей с двойным гражданством), а США и другие западные страны - восемь заключенных, в том числе Вадима Красикова, приговоренного в ФРГ к пожизненному сроку за убийство выходца из Чечни Зелимхана Хангошвили.

В числе освобожденных оказались также сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал (признан иностранным агентом)" Олег Орлов , осужденный на 2,5 года по делу о дискредитации армии, и политик Андрей Пивоваров, получивший в Краснодаре срок за участие в деятельности нежелательной организации.

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