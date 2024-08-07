Кевин Лик сообщил подробности своего освобождения

07 августа 2024, 07:49

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Отправка из колонии в аэропорт для участия в обмене заключенными со странами Запада произошла внезапно, а до этого силовики предложили написать прошение о помиловании, рассказал после освобождения 19-летний житель Майкопа Кевин Лик.

Как писал "Кавказский узел", Кевин Лик из Майкопа – гражданин Германии и России, 28 декабря 2023 года он был приговорен к четырем годам заключения по обвинению в госизмене. 1 августа Лик и еще 15 осужденных были освобождены в рамках обмена заключенными с западными странами.

По версии следствия, Кевин Лик оказывал Германии помощь в деятельности, направленной против безопасности России. Следствие считает, что, будучи школьником, он наблюдал за местной воинской частью и фотографировал места ее дислокации. 2 июля стало известно, что Кевин Лик прибыл в колонию в Архангельской области. 30 июля мать осужденного сообщила "Кавказскому узлу", что ее сын исчез из колонии.

Кевин Лик рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что за две недели до обмена ему предложили написать прошение о помиловании. «Я был в бане. И вдруг туда приходит начальник спецотдела. Говорит – идем, будешь писать прошение о помиловании. Я написал минут за 15 и вернулся в баню», - сказал он.

Меня увозили спецэтапом, и я понял, что что-то происходит

27 июля, по словам Лика, его вызвал дежурный и отвел в штаб, где он просидел несколько часов. «Меня увозили спецэтапом, и я понял, что что-то происходит. Я спрашиваю начальника колонии: «Вы не говорите, куда меня везут. Может, везут на 33-й километр, чтобы расстрелять?». Он говорит в ответ: «Неужели вы не догадываетесь?». Я понимал, что шанс [на освобождение] очень мал, но надеялся – вдруг что-то получится», - рассказал Кевин Лик.

После приговора Лик не будет отправлен в немецкую тюрьму как гражданин ФРГ, поскольку для российских силовиков имеет значение лишь его российское гражданство, указали в июне опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Он также отметил, что, когда обмениваемых уже везли в аэропорт, сотрудник ФСБ, которому не понравилось поведение Лика, сказал ему: «Ты что, волю почуял? Мы сейчас тебя обратно повезем».

Сейчас освобожденный проходит медицинское обследование в Германии. «Я очень сильно похудел. Может быть, из-за рациона в колонии – нам ежедневно давали не больше 40 граммов мяса. Может быть, из-за проблем со щитовидной железой, которые у меня сейчас обнаружили. Сейчас я прохожу обследование у врачей», - сказал он.

Говоря о планах на будущее, Лик подчеркнул, что прежде всего хочет закончить получение образования. «Вопрос о политической деятельности остается открытым. Но сначала надо получить образование», - заметил он.

Напомним, в рамках обмена российская сторона в аэропорту Анкары передала 16 заключенных (в том числе граждан США и людей с двойным гражданством), а США и другие западные страны - восемь заключенных, в том числе Вадима Красикова, приговоренного в ФРГ к пожизненному сроку за убийство выходца из Чечни Зелимхана Хангошвили.

В числе освобожденных оказались также сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" (включен в реестр иностранных агентов) Олег Орлов (включен в реестр иностранных агентов), осужденный на 2,5 года по делу о дискредитации армии, и краснодарский политик Андрей Пивоваров, получивший срок за участие в деятельности нежелательной организации.

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