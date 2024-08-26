26 августа 2024, 13:59

Инцидент с мародерством в Курской области подчеркнул особое отношение к кавказским военным

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Случаи мародерства в зоне боевых действий нередки, но ограбление салона связи в Курской области привлекло повышенное внимание из-за участия в нем бойцов с Северного Кавказа, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Как писал "Кавказский узел", уголовная ответственность за мародерство была введена только в 2022 году и касается военных и гражданских лиц, прокомментировали юристы видео о действиях выходцев с Северного Кавказа в салоне связи в Курской области. Власти могут как вступиться за бойцов, так и показательно наказать их, указала правозащитница Светлана Ганнушкина (включена в реестр иностранных агентов).

Двое бойцов в военной форме ограбили салон сотовой связи в Курской области, следует из видео, опубликованного 18 августа. Грабители должны ответить за мародерство, заявил советник губернатора региона, отметив, что этими бойцами оказались выходцы одной из республик Северного Кавказа.

Публикация видео стала ударом по имиджу подразделений из СКФО, участвующих в военной операции, указал на условиях анонимности чеченский политолог. "Но не то, что они занимались мародёрством, а то, что их поймали и предали гласности. Думаю, и протекцию тоже не будут оказывать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Случаи мародерства в прифронтовой зоне не редкость, но "выделили" именно уроженца СКФО, отметил кавказовед Руслан Кутаев. "Существует много кадров, где разные люди уличены в мародерстве в Курской области. […] Но попались только эти, которые уже ограбленный магазин повторно решили ограбить. Как мне сообщили, там ранее уже [гражданские] всё вынесли. Там же полки пустые были. А эти пришли поживиться остатками. Приближенные курского губернатора всё решили «сбагрить» на [кавказцев]. Я думаю это злонамеренные действия против [кавказцев]", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Были опубликованы и другие кадры мародёрства, в том числе и с участием украинских солдат, сообщил на условиях анонимности российский пиар-специалист с 20-летним стажем.

"Но кому-то было выгодно подставить [выходцев из республики СКФО]. И это может быть какая-то политическая история от украинцев. Это может быть связано с тем, что российские военные недолюбливают [выходцев из республики СКФО]. Почему выделили - не понятно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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Примечание:

"Кадыров рапортовал об отправке очередной группы бойцов на Украину", "Глава Чечни похвалился стрельбой сына перед президентом Гвинеи-Бисау", "Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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