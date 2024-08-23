Ангел-Барокко столкнулась с угрозами после выхода из СИЗО

23 августа 2024, 11:04

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Блогер из Майкопа Софья Ангел-Барокко была освобождена из СИЗО под подписку о невыезде, после чего пожаловалась на угрозы в соцсетях, рассказали ее близкие.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа стало известно, что следователи сняли с Софьи Ангел-Барокко обвинение в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ, предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы), но обвинили в призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ, предусматривает до пяти лет лишения свободы).

Софья Ангел-Барокко – видеоблогер, в ее роликах идет речь о древних богах и магии. Она также принимала участие в нескольких телешоу. В августе 2023 года она была арестована по обвинению в оскорблении чувств верующих и оправдании терроризма. Росфинмониторинг внес Софью Ангел-Барокко в список экстремистов и террористов.

Софью Ангел-Барокко освободили под подписку от невыезде после того, как не осталось законных оснований содержать ее под стражей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" знакомая девушки на условиях анонимности. Она отметила, что после СИЗО состояние Ангел-Барокко ухудшилось. «Врачи посадили ее на гормоны, она даже лежала в дневном стационаре. И честно говоря, до сих пор ее состояние неидеально. Говорят, что это последствие того, что в СИЗО она перенесла три воспаления лёгких и не получала [эффективного] лечения», - сказала жительница Майкопа.

Сказали, что оправдательного в любом случае не будет

По ее словам, после того, как блогера выпустили под подписку о невыезде, Софья Ангел-Барокко жаловалась на слежку. «Я слышала, что потом ей передали, что она должна признать вину (а Софья вину категорически не признает), иначе ее ждёт более жёсткий приговор, и напрямую сказали, что оправдательного в любом случае не будет. Потом ей начали поступать угрозы убийством в социальных сетях, пытались сбить на машине, выгнать из кафе», - заявила знакомая блогера.

Мать блогера рассказала в феврале 2024 года, что ее дед (прадед Софьи) "был известным человеком" и стал жертвой репрессий. Он был реабилитирован, но умер в лагере.

Прадеда Софьи звали Михаил Зуев, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" родственница блогера на условиях анонимности. «В Средней Азии он усмирял басмачей, а позже был помощником командира 80-го кавказского полка горно-конной дивизии по политчасти […] также принимал участие в создании первого словаря адыгейского языка. Его арестовали в мае1938 года. Его жена ездила на прием к Калинину и написала письмо к Сталину. За это НКВД полгода держало ее в тюрьме, и там ее пытали. При Сталине дело было пересмотрено, и его должны были выпустить, но убили в лагере. Умер 4 декабря 1941 года. 14 ноября 1955 года дело было повторно пересмотрено военным трибуналом Северо-Кавказского округа и прекращено, он был реабилитирован", - отметила она, добавив, что семья Софьи Ангел-Барокко признана жертвами политических репрессий.

По ее данным, переквалификация дела произошла по итогам экспертизы, которая "не подтвердила статью 205.2". "При этом, как я слышала, многие свидетели обвинения сказали, что не сами смотрели видео Софьи, а их вызывали в ФСБ. Один из свидетелей сказал, что вообще верующим себя не считает, видео не смотрел, следователь всё пересказал, сам написал, а он только подписал. Священнослужитель сообщил, что его не так понял следователь. Его ничего не оскорбляет [в видеоролике], и призывов [к экстремизму] не было. Имам сказал, что его оскорбляет [содержание видео] и его прихожан. Но про призывы также молчал. Сказал нечто в контексте того, что в Майкопе такая, как она, жить не должна", - рассказала родственница Софьи.

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