Близкие Софьи Ангел-Барокко сообщили об ухудшении ее состояния в изоляторе

02 февраля 2024, 18:52

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Блогер из Майкопа Софья Ангел-Барокко, обвиненная в оскорблении чувств верующих и оправдании терроризма, несмотря на ухудшение состояния и отсутствие лечения остается в СИЗО, сообщили ее родные и знакомые. Мать девушки заявила о запугивании.

"Кавказский узел" писал, что блогер из Майкопа Софья Ангел-Барокко содержится под арестом по делу об оскорблении чувств верующих и оправдании терроризма. Она страдает астмой, однако администрация СИЗО в Краснодаре отказывает в медицинском обследовании, рассказали ее родственники. Росфинмониторинг внес Софью Ангел-Барокко в список экстремистов и террористов.

Мать блогера из Майкопа Софьи Ангел-Барокко Ирина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что дочь была задержана сразу после обыска. "К нам пришли с обыском 15 августа (2023 года), и Софью тут же увезли в Следственный комитет. С тех пор она находится под стражей. Сначала она была в ИВС в Майкопе, а сейчас находится в краснодарском СИЗО. Причем Краснодар два или три раза не хотел принимать Софью из-за ее болезненного состояния, но потом следователю как-то удалось ее пропихнуть туда", - рассказала она.

По словам Ирины, у ее дочери бронхиальная астма, дискинезия желчевыводящих путей и преддиабетное состояние. Все эти болезни, по ее словам, подтверждаются справками, регулярно представляемыми суду, однако, как подчеркнула мать Софьи, судьи не принимают их в расчет.

Ирина отметила, что арест дочери удивил ее. "Мне сказали, что это связано с терактом, который произошел 27 января 2023 года в Иерусалиме, хотя само государство Израиль никогда не предъявляло к ней претензий. Якобы она оправдывала этот теракт в видеоролике. За несколько дней до этого она пыталась въехать в Израиль, но их всех высадили из самолета и не впустили в страну, а Софью, по ее рассказу, даже ударили по голове", - сообщила мать девушки

Семь человек погибли и еще десять получили ранения в результате теракта в синагоге в районе Неве-Яаков Иерусалима. Террорист, по данным газеты, был убит сотрудниками сил безопасности, сообщило 27 января 2023 года The Jerusalem Post.

Ролик "Правильное применение проклятий", который по данным матери, вменяется в вину девушке, был опубликован в ее соцсетях 27 января 2023 года. На странице блогера в соцсети "ВКонтакте" на 18.50 мск насчитывается 18 просмотров ролика, в YouTube – 371. Софья, позиционирующая себя как маг, оккультист и посланница древних богов, в список которых входят как древние шумерские и ханаанские божества, так и придуманный писателем Говардом Лавкрафтом Ктулху, рассказывала как работают "глобальные проклятия" и заявляла, что чувствует себя "злорадно", поскольку ей удалось "пробить купол" магической защиты над Израилем. Она заявляла о необходимости возвращения территории Израиля древним богам, а целью своего несостоявшегося визита в Израиль объявила стремление "подпилить корень всех религий".

По словам Ирины, силовики угрожали непосредственно ей. "Во время обыска был представитель ФСБ. Он поинтересовался, хочу ли я "пойти по стопам деда". Дед мой был известным человеком, но был репрессирован, и хотя довольно быстро реабилитирован, но умер в лагере. На первом суде по мере пресечения в решении суда прозвучало: "Престарелую мать поместить в социальное учреждение". Я не инвалид и тогда еще даже не вышла на пенсию", - отметила Ирина. Она добавила, что не добилась ответа, на вопрос, на каком основании на нее оказывается давление, добавив, что "последствий это не имело".

За время пребывания в заключении блогер сильно похудела, сообщила на условиях анонимности знакомая Софьи Ангел-Барокко. "У нее был бронхит, высокая температура, ничего не лечили, лекарства не пропускали", - отметила она.

Жительница Майкопа также подтвердила, что Ангел-Барокко страдала астмой еще до ареста. "Она часто задыхалась еще до заключения", - сказал она корреспонденту "Кавказского узла".

Знакомая блогера добавила, что Софья была сильно запугана во время пребывания под арестом, и не давала разрешения на распространение информации о ситуации с ней. "Именно поэтому о ситуации с ней начали подробно рассказывать только через пять с половиной месяцев после ареста", - отметила она.

Расследование дела Софьи Ангел-Барокко продолжается, сообщил ее адвокат Альберт Глубоков. "Дело еще не передано в суд, следствие продолжается", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Софья Ангел-Барокко – видеоблогер, в ее роликах идет речь о древних богах и магии. Она вела страницы в соцсетях, а также YouTube-канале. Блогер принимала участие в шоу "Перезагрузка", "Дом-2", "Званый ужин", "Танцы на ТНТ", "Давай поженимся" и "Битва экстрасенсов". 16 августа 2023 года она была обвинена в оскорблении чувств верующих и в оправдании терроризма и затем арестована, сообщали ранее "Кавказ. Реалии"*.

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