Защита Малика Гандалоева обжаловала приговор

22 августа 2024, 04:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат фигуранта дела о захвате заложников в ростовском СИЗО, уроженца Ингушетии Малика Гандалоева подал апелляционную жалобу на приговор Южного окружного военного суда по делу об участии в "Исламском государстве"* и изготовлении взрывчатки.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта 2023 года ингушские силовики объявили в розыск трех студентов, в том числе уроженца Ингушетии Малика Гандалоева, он был обвинен в изготовлении и хранении взрывчатки и участии в деятельности террористической организации. По этому делу прокурор потребовал для него 22 года лишения свободы. 23 июля Южный окружной военный суд приговорил Гандалоева к 20 годам лишения свободы.

Гандалоев стал вторым обвиняемым по делу о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, он арестован по статье о побеге до 15 августа. 16 июня арестанты ростовского СИЗО захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства"*, потребовали машину, оружие и возможность покинуть СИЗО. Силовики провели штурм, захватившие заложников были убиты, а заложники освобождены. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

Адвокат Малика Гандалоева подал апелляционную жалобу на приговор Южного окружного военного суда по обвинению в участии в деятельности "Исламского государства"* и изготовлении самодельного взрывного устройства, пишет 21 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным источника в пресс-службе суда, жалоба от адвоката Кремнева поступила 13 августа, дело будет рассматривать Апелляционный военный суд, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в начале марта 2023 года ингушские силовики объявили в розыск трех студентов: уроженцев Ингушетии Малика и Рамазана Гандалоевых и уроженца Дагестана Арсена Гаммадова. По данным источников, в квартире, которую снимали студенты, найдено "прощальное" письмо религиозно-экстремистского характера. По данным источников, Малик Гандалоев и Гаммадов были задержаны 23 марта, а Рамазан Гандалоев сам явился в полицию 26 марта.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.