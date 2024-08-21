"Матери Беслана" пояснили обращение к Путину о расследовании теракта

21 августа 2024, 15:37

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Необходимо расследовать действия оперштаба по спасению заложников, а также факты, установленные в ходе судебных процессов, заявила сопредседатель "Матерей Беслана", комментируя высказанное на встрече с Путиным требование завершить расследование. Если бы власти были заинтересованы в расследовании, то смогли бы за 20 лет установить степень вины всех причастных, полагает глава "Голоса Беслана".

Как писал "Кавказский узел", президент России 20 августа впервые после теракта, произошедшего в 2004 году, побывал в здании школы №1 Беслана, хотя ранее был в Беслане спустя несколько дней после теракта и в 2008 году. Также он посетил мемориал погибшим, перед которым встал на колени и перекрестился. Боевики, которые устроили теракт в Беслане, получали поддержку из-за рубежа, заявил президент России на встрече с "Матерями Беслана". Спустя 20 лет после теракта его расследование не завершено, напомнили матери пострадавших и погибших.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

Сопредседатель организации "Матери Беслана" Анета Гадиева, которая была на встрече с Путиным 20 августа, заявила, важно установить заказчиков и пособников трагедии в Беслане.

"Остается не ясным, кто был заказчиком теракта, хотя Басаев в своё время и заявлял, что он организовал это нападение. Не выявлены также и все пособники преступления", - сказала она.

Есть доказательства, что многие члены банды, захватившие школу, официально были под следствием и даже были осуждены. Но они каким-то образом оказались на свободе и участвовали в захвате

По словам, Гадиевой, требуется также доследование по фактам, которые стали известны на судебных процессах по бесланскому делу. "Было всего три процесса. Первый — суд на террористом Кулаевым. Второй — по делу Правобережного РОВД. Третий — по делу руководителей Малгобекского РОВД. В этих процессах выявлены ряд фактов. Их следствие не выделило и не расследовало. Например, есть доказательства, что многие члены банды, захватившие школу, официально были под следствием и даже были осуждены. Но они каким-то образом оказались на свободе и участвовали в захвате. Кто отпустил их? Не ясно", - рассказала сопредседатель организации "Матери Беслана".

"Мы говорим практически на каждой пресс-конференции одно и то же по расследованию теракта, что оно было необъективно, предвзято, неполно. И это не дает нам права успокаиваться, потому что мы чувствуем вину и ответственность перед теми, кто ушел", - сказала Гадиева в 19-ю годовщину теракта. "Необходимо объективно оценить те факты, которые были выявлены вновь на судебных процессах, расследовать эти факты и уже обоснованно или доказать нам, что все расследовано до конца и поставлена точка, или же приложить все усилия, чтобы и мы успокоились, и общество уже знало, что это было, почему банда террористов смогла беспрепятственно проехать и захватить школу", - подчеркнула она.

Остались также ряд вопросов по действиям оперативного штаба по спасению заложников в Беслане, указала она. "Дважды подавали в суд и дважды было отменено постановление о невозбуждении дело по оперштабу. Но оба раза следственные органы добились отмены этих решений и постановление было оставлено без изменений. Все эти процедуры были учтены при подаче нашего заявления в ЕСПЧ и отмечено в решении суда 2017 году", - пояснила Гадиева.

13 апреля 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение прав родственников погибших и пострадавших при захвате бесланской школы в 2004 году и присудил 409 заявителям компенсации на общую сумму 2,955 млн евро и еще 88 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек. В сентябре 2019 года Минюст отчитался о выплате компенсаций. Россия игнорирует выводы ЕСПЧ и отказывается расследовать обстоятельства, которые привели к многочисленным жертвам среди заложников, заявили активистки Элла Кесаева и Анета Гадиева. Власти обязаны исполнить решение Страсбургского суда целиком, не ограничиваясь выплатой компенсаций, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. 11 января 2022 года Страсбургский суд удовлетворил жалобу еще 39 пострадавших при захвате школы в Беслане и назначил им компенсацию морального вреда. Российские власти не приняли необходимых мер для расследования обстоятельств теракта и причин гибели заложников, отмечается в решении суда.

Глава организации "Голос Беслана" Элла Кесаева заявила, что для расследования трагедии 2004 года визит Путина не имеет важного значения, а слова о необходимости завершить расследование она считает "ритуальными" и не имеющими последствий. "В беседе с Путиным они ритуально повторяют «мы хотим расследования». Через 20 лет. Какого расследования они хотят? За это время можно было уже всё расследовать и призвать к ответственности не только террористов, но и должностных лиц, виновных в том, что не предотвратили теракт", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

По её мнению, власть хочет слышать от потерпевших только то, что диктует сама власть."Во что превратили школу, где произошла трагедия? В сплошной музей спецназа. Перекроили и разрушили народный мемориал, который был до этого. Достаточно было прийти в спортзал. Оглядеться и увидеть, что там на самом деле произошло. Это мозолило глаза кому-то. Поэтому вместо правды о Беслане сейчас пропагандируют ложь", - сказала Кесаева.

Лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

"Кавказский узел" также писал, что 3 сентября 2018 года дизайнер Артемий Лебедев заявил в своем видеоблоге, что такие организации, как "Матери Беслана" и "Голос Беслана", спекулируют на трагедии ради "политических пирогов". Это заявление вызвало возмущение у пользователей YouTube и споры о том, должно ли государство помогать жертвам терактов. Гибель детей во время теракта в Беслане так же трагична, как смерть ребенка в ДТП, пояснил он свою позицию 18 сентября того же года, призвав "похоронить детей и жить дальше".

1 августа Лебедев вновь высказался о деятельности организаций, занимающихся помощью пострадавшим при теракте в Беслане. Нецензурное высказывание вызвало возмущение в республике. Глава Северной Осетии призывал "отрывать головы" за подобные слова, а общественные организации, сообщив о заявлениях в Генпрокуратуру и Следком, призвали лишить дизайнера госнаград и потребовали извинений. "Матери Беслана" анонсировали иск в суд.

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