20 августа 2024, 00:30

Три бойца из Дагестана убиты на Украине

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Расул Рамазанов, Раджаб Магомедалиев и Али Далгатов убиты в боевых действиях, сообщила администрация Тляратинского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 982 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Мурад Шихмагомедов стал как минимум 979-м бойцом из Дагестана, который официально признан убитым на Украине.

Расул Рамазанов убит в военной операции на Украине, он похоронен в селе Дахадаево, сообщила 19 августа администрация Тляратинского района в своем Telegram-канале.

Ранее районные власти также сообщали, что в военной операции на Украине убиты 24-летний Раджаб Магомедалиев и Али Далгатов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 982 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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