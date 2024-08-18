Избиение ребенка на Кубани привлекло внимание Бастрыкина

18 августа 2024, 14:59

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Руководитель Следкома Александр Бастрыкин потребовал расследовать избиение ребенка инструктором во время игры в лазертаг в Темрюкском районе.

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал провести проверку в связи с тем, что в Темрюкском районе инструктор во время игры в лазертаг ударил по голове 12-летнего ребенка, сообщает сегодня "Югополис".

Следкому стало известно об инциденте после того, как в Информационный центр СКР поступило обращение, говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

"Сообщается, что в мае текущего года в ходе мероприятия инструктор нанес малолетнему удар рукой по голове. Ребенок с полученной травмой был госпитализирован", - отмечается в публикации.

Бастрыкин поручил руководителю краевого управления СКР "провести процессуальную проверку и доложить о её предварительных и окончательных результатах", сообщил Следком.

На сайте краевого управления ведомства, по состоянию на 14.45 мск, нет информации о начале проверки или ее итогах.

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