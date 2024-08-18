Общественный транспорт в Сочи. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=l9YLMrdNKg0

18 августа 2024, 07:01

Рост цен на проезд в общественном транспорте вызвал недовольство сочинцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Сочи объявили о повышении с 20 августа цен на проезд в общественном транспорте до 40 рублей. Местные жители, комментируя в соцсети это сообщение властей, указали, что на отдельных маршрутах тариф на проезд уже повышен до 45 рублей. Также они раскритиковали качество пассажирских перевозок.

По данным департамента транспорта Сочи, в городе с 20 августа стоимость проезда в общественном транспорте по разовому билету составит 40 рублей, по карте "Пальма" – 1950 рублей за 50 поездок и 3800 рублей за 100 поездок. По карте "Школьника" и "Студента" (не более 50 поездок) стоимость одной поездки составит 20 рублей.

Повышение тарифов связано с ростом себестоимости перевозок, в том числе подорожанием топлива и горюче-смазочных материалов, привел 17 августа "Югополис" сообщение департамента.

Пост о предстоящем повышении цен на проезд в общественном транспорте Сочи опубликован 17 августа в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Город Сочи", на который подписаны более 75 тысяч пользователей. На 07.00 мск 18 августа эта запись набрала 48 отметок с реакцией пользователей и девять комментариев.

"Давно уже 40", – отметил пользователь Заря Григ.

"Вообще-то и так 40 рублей, а с 21.00 до 07.00 по 45 рублей платим", – написала Елена Владиславовна.

"Объясните, за что платить? За ожидания часовые на остановках и транспорт без кондиционеров?" – задался вопросом Антон Зайцев.

"А маршрутки когда уберут? Людей как скот набивают", – возмутился Семен Комаров.

Публикацию о том, что власти Сочи приняли решение повысить тариф на проезд в общественном транспорте, 17 августа также опубликовал во "ВКонтакте" паблик "Новости Сочи", на который подписаны более 45 тысяч пользователей. На 07.00 мск 18 августа этот пост набрал 16 отметок с реакцией пользователей и семь комментариев.

"Автобусы ужасные, вечно забитые", – пожаловалась Олечка Завада.

"А качество обслуживания населения кто поднимет? Автобусов не хватает, но одни отписки. В час пик наоборот становится меньше автобусов, А в карман – это всегда очень просто", – заявил Константин Кузьменков.

"А за что собственно говоря повышение цен? Я уже который вечер подряд уезжаю не на автобусе, а на такси, потому что автобусов нет, ни одного. С утра тоже ждёшь долго, хотя раньше их было по более. Днём тоже никуда уедешь", – указал Alex Black.

"Последний раз в апреле-мае повышали. В общем, у нас за год четыре раза цена билета меняется? Пора вызывать Роспотребнадзор или кого там, а то уже беззаконием попахивает", – считает Антон Челов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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