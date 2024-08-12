Правозащитники напомнили о борьбе Атаева с фальсификациями выборов

12 августа 2024, 08:23

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Дело против дагестанского активиста Эдуарда Атаева сфабриковано, оно связано с его активной борьбой за соблюдение закона на выборах всех уровней, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты и журналисты после того, как правозащитники признали Атаева политзаключенным.

Как писал "Кавказский узел", бывший координатор штаба Навального* в Махачкале Эдуард Атаев был обвинен в хранении гранаты и наркотиков. В ноябре 2023 года Атаев был приговорен к 6,5 года колонии. 5 августа правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Атаева политзаключенным.

Атаев утверждает, что гранату и наркотики ему подбросили, и связал преследование со своей гражданской и политической позицией и противодействием коррупционным схемам. В материалах дела есть признаки фальсификации, заявила защита.

Родные Атаева отказываются от контактов с прессой. Лишь один родственник согласился поговорить с корреспондентом "Кавказского узла" на условиях анонимности и рассказал, что на данный момент Эдуард Атаев находится в СИЗО в Хасавюрте, ждет рассмотрения своей апелляционной жалобы на приговор.

Свидания, по словам собеседника, ему дают "без проблем", что позволяет относительно часто видеться. "Насколько я знаю, у него всё нормально. Он не рассказывает, как ему там сидится, и не жалуется", - сообщил он, добавив, что считает приговор Атаеву несправедливым.

Эдуард Атаев, житель села Эндирей Хасавюртовского района, стал известен прежде всего своим противодействием фальсификациям на выборах, причем не только в родном Дагестане, но и за его пределами. "На выборах депутатов Государственной думы в 2016 году Эдуард проявил себя как активный защитник избирательных прав, документально зафиксировав тотальную фальсификацию итогов голосования на избирательном участке №1573 Дагестана. В последующие годы Атаев оспаривал итоги голосования на этом участке в прокуратуре и СК, получая отписки. Эта история была изложена мной в презентации, которую я лично представлял в ЦИК РФ. Обнаруженные на этих выборах факты позволили получить основания для утверждения о тотальных фальсификациях на выборах в Хасавюртском районе Дагестана", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" соучредитель движения "Голос"**, электоральный эксперт Андрей Бузин.

На выборах президента РФ в 2018 году Атаев был членом УИК с правом решающего голоса. "Его борьба за соблюдение закона при подсчете голосов завершилась судебным делом, в котором было принято неправовое решение", - отметил Бузин.

Атаев также принимал деятельное участие в защите избирательных прав одного из кандидатов от партии "Яблока", которого фактически заставили отказаться от выдвижения, вспоминает собеседник. "В общем, могу сказать, что Атаев действовал героически, поскольку он честно пытался добиться правды правовыми методами и постоянно встречался с активным противодействием всей государственной машины, особенно в лице силовиков. Естественно, что он за это время нажил большое число ненавистников, которые пытались его нейтрализовать. Поэтому я абсолютно уверен, что предъявленные Атаеву обвинения спровоцированы силовыми органами, с которыми Атаев постоянно вступал в конфликт", - заявил он.

"Атаев был членом общественного движения в защиту избирательных прав "Голос". Он, несомненно, является политическим заключенным. Я, говоря от имени "Голоса", требую его освобождения ради восстановления справедливости. Считаю его незаконно осужденным по спровоцированному обвинению, не имеющему отношения к реальной причине его осуждения", - заключил Бузин.

"С Эдуардом Атаевым я познакомился в 2016 году, на выборах в Дагестане. На тех выборах нам удалось доказать, что данные явки по Дагестану значительно завышаются. И это было доказано, в том числе, на участке Эдуарда Атаева в его родном селе", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор движения "Наблюдатели Дагестана" Руслан Ахалчи.

Он назвал Атаева честным и принципиальным человеком. "Некоторые называют его радикальным, но если он и был в чем-то радикалом, то только в стремлении радикально соблюдать российские законы и российскую Конституцию", - отметил активист.

По словам Ахалчи, у Атаева "не могло быть никакого оружия". "У меня нет никаких сомнений в том, что его преследуют за общественно-политическую деятельность. Реакция общества на его преследование должна быть однозначной - мы должны требовать свободу Эдуарду Атаеву", - заключил он.

Журналист Владимир Севриновский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что познакомился с Эдуардом Атаевым на выборах 2016 года в Дагестане. "Тогда была первая попытка системного наблюдения за выборами, которые на Кавказе просто рисовались, цифры брали из воздуха. В основном все наблюдатели были в Махачкале, а меня Эдуард сманил в Эндирей. И мы там вскрыли довольно дикие нарушения. Явка была мизерная, практически никто не пришел, а они в итоге нарисовали чуть ли не 90%, уменьшив при этом число голосов за кандидата, за которого реально люди голосовали. Хотя там мизер был, голосовало-то мало, но ему и этот мизер срезали, потому что надо было протащить другого. Это была настолько грубая фальсификация, мы подняли шум. В Дагестан приезжала Элла Памфилова, она сделала выговор (тогдашнему главе республики Рамазану) Абдулатипову. Тогда еще Памфилова хотя бы формально реагировала на нарушения. В итоге после публичной выволочки никого особо не тронули, так, пальчиком погрозили. Но необычен был сам факт, что публично распекали главу, упрекали в фальсификациях. Эдуард, получается, стал причиной этого электорального скандала, хотя и не один, наблюдателей тогда было много", - рассказал Севриновский.

Журналист назвал Атаева "неудобным правдорубом". "Это человек немного не от мира сего, неприспособленный к жизни, но при этом с очень высокой гражданской активностью и бесстрашный. Он участвовал во всех проектах, даже в таких, которые не мог "проглотить". Например, он согласился возглавить штаб Навального в Дагестане - уже после того, как был избит и уехал первый человек, назначенный координатором штаба, и тогда, когда ФБК* почти уже признали экстремистами, уже ясно было, что связываться с ними опасно (Атаев стал координатором штаба Навального в Дагестане в апреле 2021 года, и в том же месяце прокуратура направила в суд иск о признании ФБК* экстремистской организацией, впоследствии, в июне 2021 года, суд признал ФБК* экстремистами - прим. "Кавказского узла"). Однако, несмотря на такой контекст, Эдуард согласился возглавить штаб Навального, но это закончилось очень быстро, через несколько часов, когда его и его помощника Мурада Манапова задержали. На этом история штаба Навального в Дагестане закончилась", - вспоминает Севриновский.

По мнению журналиста, Атаев - идеалист. "Вся его жизнь была в гражданском активизме. Он был приятным и вызывал симпатию, конечно, человек с идеалами, с либеральными ценностями, которые я разделяю, готовый за эти ценности бороться. Но он не стратег. Когда нужно было сделать конкретную акцию, прямолинейную, как, например, наблюдение за выборами, где просто сидишь, смотришь и всё фиксируешь, с этим Эдуард справлялся - и смело. Но на какую-то сложную системную работу, типа руководства штабом Навального, назначать его было, на мой взгляд, безумием. Однако сам факт, что он в тогдашних обстоятельствах согласился возглавить штаб, мне кажется, многое о нем говорит. Человек, безусловно, смелый, идеалистичный, но немного непрактичный. Мне очень жаль, что его посадили. Я ни на секунду не сомневаюсь, что ни наркотиков, ни оружия у него быть не могло. И понятно, что он у всех в Эндирее был "занозой в заднице", у местного начальства, которому он трепал нервы, не давал им устраивать всякие нарушения и фальсификации, писал жалобы, подавал в суды. Я подозреваю, что он своей гражданской инициативностью нажил очень много чиновных врагов. И это сыграло такую ужасную роль, когда [...] его посадили. Подкидывать оружие и наркотики столь неприспособленному человеку - просто скотство. Любому скотство, а такому особенно, потому что ему труднее за себя постоять", - заключил Севриновский.

"Об Эдуарде Атаеве, о его деятельности я узнал, как журналист. Он с Хасавюртовского района, но приезжал в Махачкалу и принимал участие и в пикетах, и в редакции газет обращался, и своей общественной деятельностью занимался. Он выступал наблюдателем на выборах, потом обжаловал нарушения. По местной тематике Хасавюртовского района тоже выступал. После того, как было заведено уголовное дело, мы, как журналисты, за этим делом следили - и считали его сфабрикованным, после того, как ознакомились с материалами дела, с обстоятельствами, пообщались с адвокатом", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" дагестанский журналист Идрис Юсупов**.

Юсупов**, в частности, ездил на заседания суда по делу Атаева - и слышал, как тот рассказывал "об обстоятельствах фабрикации, как ему подбрасывали эти вещи, как проводился обыск".

Стойкость Атаева вызывает уважение, отметил Юсупов. "Человек отстаивал правду, придерживался своей позиции, несмотря на угрозы, преследования, фабрикацию административных протоколов в отношении него, попытки возбуждения уголовных дел, которые не состоялись сначала. Он не хотел никуда уезжать и продолжал деятельность, у него была гражданская позиция, и я считаю, что это достойно уважения [...] Насколько мне известно, даже в ходе суда над ним был такой момент, что, в связи с тем, что он очень долго находился под стражей, с марта 2022 года по ноябрь 2023 года, была такая ситуация, что, если бы он признал вину, ему могли дать меньший срок или даже отпустить сразу после приговора, с учетом отсиженного. Но он сразу занял позицию, что не будет признавать вину, что будет обжаловать приговор", - отметил журналист.

Даже будучи в заключении, Атаев пытался продолжать общественную деятельность, добавил Юсупов. "Пока Эдуард находился под стражей, Минюст подал жалобу о ликвидации регионального отделения партии "Парнас". Атаев ведь не мог тогда послать какие-то отчетные документы, вести переписку с Минюстом, и по факту неподачи отчетов они подали в суд, а он, находясь в СИЗО, подавал жалобы, пытался это обжаловать", - добавил журналист.

"Я ездил на судебные заседания, Эдуард там описывал обстоятельства, и это позволяет считать, что его дело сфабриковано, что его преследуют по политическим мотивам. Его деятельность, пусть даже он не был так широко известен, в общественно-политической среде Дагестана вызывала заслуженное уважение. А после его ареста активисты, журналисты получили живой пример, что в отношении человека, который действовал в рамках закона, можно вот так просто, наглым образом сфабриковать дело. Некоторые, конечно, задумались", - заключил он.

Адвокат Атаева отказался от комментариев. Согласно информации на сайте Верховного суда Дагестана, его апелляционная жалоба на приговор поступила в суд 23 июля 2024 года, рассмотрение назначено на 15 августа.

Напомним, Эдуард Атаев проводил в Махачкале одиночные пикеты с призывами, в частности, пресечь коррупцию в Хасавюртовском районе. 25 января 2022 года он был задержан на акции протеста против добычи природных ископаемых в селе Эндирей. На него составили протокол о неповиновении силовикам, однако суд не стал рассматривать материалы и вернул их обратно из-за нарушений.

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* штабы Навального, ранее действовавшие в российских регионах, признаны экстремистскими организациями и запрещены. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в РФ. Создатель фонда Алексей Навальный – был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме. 14 февраля стало известно о его смерти в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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