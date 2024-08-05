Правозащитники признали Эдуарда Атаева политзаключенным

05 августа 2024, 14:56

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Дагестанский активист Эдуард Атаев подвергся преследованию по политическим мотивам, его уголовное дело сфабриковано, заявил правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", бывший координатор штаба Навального* в Махачкале Эдуард Атаев был обвинен в хранении гранаты и наркотиков. В ноябре 2023 года Атаев был приговорен к 6,5 года колонии.

Атаев утверждает, что гранату и наркотики ему подбросили, и связал преследование со своей гражданской и политической позицией и противодействием коррупционным схемам. В материалах дела есть признаки фальсификации, заявила защита.

Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал 53-летнего Эдуарда Атаева политзаключенным. "В 2014 году Атаева уже пытались привлечь к уголовной ответственности. Тогда у него при обыске якобы обнаружили пистолет, но уголовное дело возбудить силовикам не удалось из-за процессуальных нарушений. 26 марта 2022 года к Атаеву снова пришли с обыском. Накануне силовики якобы получили сообщение о причастности активиста к уголовному делу о сбыте наркотиков. В дальнейшем доказать его связь с делом не удалось, но при обыске силовики якобы нашли у Атаева самодельный пистолет, ручную гранату, патроны и марихуану", - приводится предыстория дела в публикации в телеграм-канале проекта.

В суде активист заявил о насилии со стороны силовиков и о том, что во время обыска они подбросили ему оружие и наркотики, говорится в сообщении.

"Мы проанализировали материалы дела Атаева и пришли к выводу, что его вина не доказана. Дело построено исключительно на результатах обыска, который прошёл с многочисленными нарушениями. Следствие даже не пыталось установить, где и когда Атаев мог бы приобрести запрещённые предметы, какой у него мог бы быть мотив. По всей видимости, биологические следы Атаева на изъятых предметах появились после того, как после задержания их вложили ему в руки. У нас есть все основания полагать, что дело Атаева сфабриковано, а запрещённые предметы ему подбросили", - заявили правозащитники.

Напомним, Эдуард Атаев проводил в Махачкале одиночные пикеты с призывами, в частности, пресечь коррупцию в Хасавюртовском районе. 25 января 2022 года он был задержан на акции протеста против добычи природных ископаемых в селе Эндирей. На него составили протокол о неповиновении силовикам, однако суд не стал рассматривать материалы и вернул их обратно из-за нарушений.

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