Организаторы ячейки религиозного движения "Фалуньгун"* арестованы на Кубани

10 августа 2024, 05:07

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Два жителя Краснодарского края подозреваются в организации деятельность ячейки "Фалуньгун"*, они арестованы. Силовики провели массовые обыски по 19 адресам в Краснодаре, Новороссийске и трех районах Кубани.

Жители Кубани арестованы по подозрению в организации деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России.

По данным следствия, краснодарцы организовали деятельность "Фалуньгун"* ("Фалунь Дафа"*), "чьи зарубежные центры (шесть американских и один британский) признаны нежелательным на территории Российской Федерации (часть 3 статьи 284.1 УК РФ)". Отмечается, что с июля 2020 года по ноябрь 2023 года они вовлекали новых адептов, проводили собрания и встречи, разрабатывали и распространяли специализированную литературу, пишет 9 августа "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Краснодарскому краю.

По местам жительства фигурантов дела и в занимаемых ими помещения в Краснодаре, Новороссийске, Темрюкском, Абинском и Усть-Лабинском районах силовики провели 19 обысков, изъяв средства связи, запрещенную литературу и атрибутику.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Оксана Щеткина из Ставропольского края была обвинена в участии в деятельности нежелательной организации "Фалуньгун"*, суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста. В начале июня суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Религиозное движение "Фалуньгун"* было основано Ли Хунчжи в начале 90-х в Китае, но 1999 году правительство страны запретило учение школы, его лидер переехал в США. Книга Хунчжи "Чжуань Фалунь", брошюра "Отчет о проверке утверждений об извлечении органов у последователей Фалуньгун** в Китае" и информационный листок "Фалунь Дафа в мире" "Всемирная эстафета факела в защиту прав человека" в России внесены в общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими, опубликованный в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

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* семь иностранных организаций, связанных с "Фалуньгун", признаны Генпрокуратурой нежелательными на территории Российской Федерации.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.