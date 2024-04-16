16 апреля 2024, 05:42

Жительница Ставрополья арестована за связь с нежелательной организацией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оксана Щеткина из Ставропольского края обвинена к участии в деятельности нежелательной организации, она находится под домашним арестом.

Ставропольский краевой суд утвердил решение Пятигорского районного суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Само решение на сайте суда не опубликовано, указано, что "данная категория материалов публикации не подлежит". Щеткиной предъявлено обвинение по части 1 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).

О какой нежелательной организации идет речь - неизвестно, однако, по данным "ОВД-Инфо"* речь, возможно, идет об одной из организаций "Фалуньгун"**.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе четыре жительницы Краснодара были оштрафованы за связь с несколькими нежелательными организациями, в том числе "Европейской ассоциацией "Фалунь Дафа" и "Друзьями Фалуньгун"**.

Религиозное движение "Фалуньгун"** было основано Ли Хунчжи в начале 90-х в Китае, но 1999 году правительство страны запретило учение школы, его лидер переехал в США. Книга Хунчжи "Чжуань Фалунь", брошюра "Отчет о проверке утверждений об извлечении органов у последователей Фалуньгун* в Китае" и информационный листок "Фалунь Дафа в мире" "Всемирная эстафета факела в защиту прав человека" в России внесены в общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими, опубликованный в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". 

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* внесено Минюстов в реестр иноагентов.

** семь иностранных организаций, связанных с "Фалуньгун", признаны Генпрокуратурой нежелательными на территории Российской Федерации.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Защитники Института гуманитарных исследований в Кабардино-Балкарии заявили о давлении", "Минюст признал иноагентами двоих активистов с юга России", "Ростовский священник оштрафован за незаконную миссионерскую деятельность".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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