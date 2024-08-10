10 августа 2024, 04:10

Житель Славянска-на-Кубани осужден за хранение гранаты

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К шести годам колонии общего режима приговорил суд жителя Славянска-на-Кубани, который купил и хранил у себя ручную осколочную гранату.

Житель Славянска-на-Кубани признан виновным в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

По данным следствия, кубанец купил у гражданина, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ручную осколочную гранату РГ-42, пишет 9 августа "Коммерсант".

Мужчина поместил гранату в тайник на территории Славянска-на-Кубани, где она хранилась до того момента, когда ее нашли полицейские. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 222.1 УК РФ, информирует "Интерфакс".

Суд приговорил мужчину к шести годам колонии общего режима, а также штрафу в 20 тысяч рублей.

Для каких целей житель Славянска-на-Кубани приобрел гранату - не сообщается.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале августа в Черкесске был арестован уроженец Башкирии, который обвиняется по делу о попытке теракта в здании прокуратуры.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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