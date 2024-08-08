08 августа 2024, 14:39

Военный из Дагестана убит на Украине

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Магомед Загидов убит в боевых действиях, сообщила администрация Новолакского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми не менее 975 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 3 августа официально сообщалось не менее чем о 974 бойцах из Дагестана, убитых в военной операции на Украине.

Уроженец села Тухчар Магомед Загидов, убит в военной операции, сообщила 7 августа администрация Новолакского района. Ему было 25 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации. 

Таким образом, официально признаны убитыми как минимум 975 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

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