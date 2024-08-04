04 августа 2024, 08:32

Офицер из Чечни убит на Украине

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Лейтенант Али Бердукаев убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 202 бойцов из Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", 3 августа стало известно, что на Украине убит Расул Абдурахманов. Он стал, по меньшей мере, 201-м силовиком из Чечни, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Лейтенант Али Бердукаев убит в зоне проведения спецоперации на Украине, ему посмертно присвоено звание Героя Чечня, сообщило сегодня ИА "Чечня Сегодня" со ссылкой на пресс-службу полка "Север-Ахмат".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 202-х бойцов из Чечни.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Боец из Чечни убит в военной операции", "Военный из Чечни убит на Украине", "Мэрия Грозного сообщила о гибели четырех бойцов на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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