Уроженец Беслана принес Азербайджану второе "золото" Олимпиады

02 августа 2024, 02:55

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Представитель Азербайджана Зелим Коцоев стал победителем Олимпийских игр в Париже, завоевав золотую медаль на соревнованиях по дзюдо в весовой категории 100 кг. Это уже вторая награда высшего достоинства для Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 29 июля дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал на Олимпиаде в Париже золотую медаль, которая для сборной Азербайджана стала первой за восемь лет. Азербайджанские дзюдоисты не побеждали на Олимпиаде с 2008 года.

Коцоев выступал на Олимпиаде в Париже с 1/8 финала, победив представителя Польши Петра Кучеру. В четвертьфинале азербайджанский дзюдоист одолел Петера Пальчика из Израиля, а в полуфинальном поединке Коцоев одержал победу над узбекским дзюдоистом Музаффарбеком Туробоевым.

В финальной схватке Коцоев победил представителя Грузии Илию Суламанидзе, которому присудили поражение в связи с получением третьего предупреждения.

25-летний Коцоев - уроженец Беслана, с 2016 года он живет в Баку и привлечен в сборную Азербайджана, сообщили "Кавказскому узлу" в Национальной федерации дзюдо.

Азербайджан представлен на играх в Париже 48 спортсменами в 15 видах спорта, сообщили в Национальном олимпийском комитете.

"Кавказский узел" также писал, что 28 июля Минспорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджана направили в связи с высказываниями французского ведущего о Карабахе жалобу в Международный олимпийский комитет, призвав организацию выразить протест руководству Франции против политизации игр. Ранее ведущий французского телеканала в ходе открытия Олимпиады упомянул потерю Арменией Карабаха.

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