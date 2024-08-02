02 августа 2024, 02:55

Уроженец Беслана принес Азербайджану второе "золото" Олимпиады

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представитель Азербайджана Зелим Коцоев стал победителем Олимпийских игр в Париже, завоевав золотую медаль на соревнованиях по дзюдо в весовой категории 100 кг. Это уже вторая награда высшего достоинства для Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 29 июля дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал на Олимпиаде в Париже золотую медаль, которая для сборной Азербайджана стала первой за восемь лет. Азербайджанские дзюдоисты не побеждали на Олимпиаде с 2008 года. 

Коцоев выступал на Олимпиаде в Париже с 1/8 финала, победив представителя Польши Петра Кучеру. В четвертьфинале азербайджанский дзюдоист одолел Петера Пальчика из Израиля, а в полуфинальном поединке Коцоев одержал победу над узбекским дзюдоистом Музаффарбеком Туробоевым. 

В финальной схватке Коцоев победил представителя Грузии Илию Суламанидзе, которому присудили поражение в связи с получением третьего предупреждения.

25-летний Коцоев - уроженец Беслана, с 2016 года он живет в Баку и привлечен в сборную Азербайджана, сообщили "Кавказскому узлу" в Национальной федерации дзюдо.

 Азербайджан представлен на играх в Париже 48 спортсменами в 15 видах спорта, сообщили в Национальном олимпийском комитете.

"Кавказский узел" также писал, что 28 июля Минспорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджана направили в связи с высказываниями французского ведущего о Карабахе жалобу в Международный олимпийский комитет, призвав организацию выразить протест руководству Франции против политизации игр. Ранее ведущий французского телеканала в ходе открытия Олимпиады упомянул потерю Арменией Карабаха.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджан анонсировал жалобу из-за слов об Армении на открытии Олимпиады", "Уроженец Чечни арестован во Франции по делу о подготовке теракта", "Европейская федерация тяжелой атлетики осудила инцидент с поджогом флага в Армении". 

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 августа 2024, 01:56

02 августа 2024, 00:57

01 августа 2024, 23:58

  • Меликов призвал депутата к партийной совести за критику

    Критические заявления, которые на сессии парламента Дагестана озвучил депутат Мухтарпаша Умаханов, следовало обсуждать в рамках партийной дискуссии и придерживаться позиции партии, заявил глава Дагестана, призвав пресекать подобные высказывания. Умаханов, выступая перед парламентариями, раскритиковал исполнение бюджета и подход к управлению республикой.

01 августа 2024, 23:01

  • Россия передала 16 заключенных ради обмена на убийцу Хангошвили

    Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 освобожденных в рамках обмена с западными странами, в том числе Олега Орлова*, Кевина Лика и Андрея Пивоварова. Правительство Германии пояснило решение отпустить приговоренного к пожизненному сроку за убийство Зелимхана Хангошвили Вадима Красикова защитой интересов несправедливо осужденных в России.

01 августа 2024, 22:05

Темы дня

События дня

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи