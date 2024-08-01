Суд по делу Султанова отказался назначить комплексную экспертизу

01 августа 2024, 04:36

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Адвокат, представляющий интересы родителей убитого жителя Каякента Магомед-Али Султанова, добивается назначения комплексной комиссионной экспертизы по делу. На заседании 31 июля суд отклонил его ходатайство, хотя против такой экспертизы не возражала даже защита обвиняемых.

Как писал "Кавказский узел", судмедэксперт из Петропавловска-Камчатского на допросе в суде заявил заявил, что в его заключении описаны не все ранения на теле 19-летнего жителя Каякента Магомед-Али Султанова. Судмедэксперт допустил грубое нарушение, пропустив одно из ранений, это ставит под сомнение достоверность всей экспертизы, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. После отказа допросить эксперта, раскритиковавшего выводы официальной экспертизы, представитель семьи убитого потребовал отвода судьи.

По делу об убийстве Магомед-Али Султанова проходит лишь один обвиняемый. Адвокат семьи Султанова требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение на статью об убийстве по предварительному сговору. На заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего следы от ранений двумя орудиями убийства. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.

На заседании 31 июля суд вновь отклонил ходатайства адвоката Ильяса Саидова, который представляет интересы родителей Султанова. Адвокат просил о проведении комплексной комиссионной экспертизы и о допросе эксперта, чье мнение было приобщено к делу.

«Ходатайство об экспертизе поддержали все, даже защита обвиняемого, но не прокурор. Но суд отказал под тем предлогом, что еще не исследованы все доказательства, представленные обвинением, в том числе подвергаемая критики официальная экспертиза», - рассказал Саидов «Кавказскому узлу».

На заседании были представлены официальная судмедэкспертиза и протокол допроса эксперта Гаджиевой - она, отвечая на вопрос, мог ли подсудимый убить Султанова в одиночку, назвала это «теоретически» возможным. На этом прокуратура закончила представление своих доказательств. «Таким образом, следователь и эксперт сделали все, чтобы не привлекать виновных к ответственности», - подчеркнул адвокат.

Следующее заседание по делу об убийстве Султанова назначено 8 августа. На нем Саидов собирается вновь заявить ходатайство о проведении комплексной комиссионной экспертизы, а также о допросе свидетелей: врача, который первым видел тело Султанова, человека, который обмывал тело перед похоронами, а также эксперта, предоставившего суду свое особое мнение специалиста.

По словам адвоката, комплексная комиссионная экспертиза позволит опровергнуть выводы официальной экспертизы. «Та экспертиза не ответила на все необходимые вопросы. Она противоречила и федеральному закону «Об экспертной деятельности», и себе самой. И если удастся ее опровергнуть, это будет основанием для отмены решения суда по апелляции», - заявил он.

Саидов добавил, что двоюродная сестра Султанова недавно получила ответ на свою жалобу в администрацию президента РФ. Из ответа следует, что ее письмо с требованием привлечь к ответственности всех виновных передано в Верховный суд Дагестана. «Это вселяет надежду на то, что ситуация может измениться к лучшему», - сказал он.

По словам адвоката, жители Каякента все еще интересуются ходом процесса и обсуждают его, в частных беседах называя виновных в смерти Султанова участников конфликта. Они, как отметил Саидов, не раскаялись и не попытались примириться с семьей убитого, а теперь «собираются жениться». Также адвокат обратил внимание, что руководитель районного угрозыска, который активно участвовал в деле в интересах предполагаемых виновников преступления, оказался под арестом по коррупционному делу.

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