Дело о сожжении Нового Завета на Ставрополье дошло до суда

31 июля 2024, 22:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура передала в суд дело о сожжении Нового Завета в Ставропольском крае, трое молодых людей обвинены в оскорблении чувств верующих и хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая три жителя Новоалександровска были задержаны за публичное сожжение Нового Завета, они подозреваются в оскорблении чувств верующих и хулиганстве. Видео с извинениями двух участников инцидента с сожжением Нового Завета в Ставропольском крае опубликовал губернатор Владимир Владимиров и сообщил, что один из участников инцидента - несовершеннолетний. Молодые люди признали вину и пообещали больше так не делать. 4 мая суд арестовал трех молодых людей по делу об оскорблении религиозных чувств и хулиганстве.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Новоалександровска. Они обвиняются в хулиганстве (статья 213 УК РФ) и оскорблении религиозных чувств верующих (статья 148 УК РФ), сообщила сегодня прокуратура Ставропольского края.

"По версии следствия, в мае 2024 года трое местных жителей, находясь во дворе домовладения в г. Новоалександровске, из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти, выражая явное неуважение к обществу, сожгли Новый Завет.С целью придания публичности противоправным действиям обвиняемые осуществляли видеосъемку, запись которой в последующем опубликовали в сети «Интернет»", - указано в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело направлено в Новоалександровский районный суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.