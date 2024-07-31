Молодой человек кладет в разведенный в мангале огонь Новый Завет. Стоп-кадр видео управления СКР по Ставрополью от 03.05.24, https://t.me/su_skr26/3115

31 июля 2024, 22:53

Дело о сожжении Нового Завета на Ставрополье дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура передала в суд дело о сожжении Нового Завета в Ставропольском крае, трое молодых людей обвинены в оскорблении чувств верующих и хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая три жителя Новоалександровска были задержаны за публичное сожжение Нового Завета, они подозреваются в оскорблении чувств верующих и хулиганстве. Видео с извинениями двух участников инцидента с сожжением Нового Завета в Ставропольском крае опубликовал губернатор Владимир Владимиров и сообщил, что один из участников инцидента - несовершеннолетний. Молодые люди признали вину и пообещали больше так не делать. 4 мая суд арестовал трех молодых людей по делу об оскорблении религиозных чувств и хулиганстве. 

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех  жителей Новоалександровска. Они обвиняются в хулиганстве (статья  213 УК РФ) и оскорблении религиозных чувств верующих (статья 148 УК РФ), сообщила сегодня прокуратура Ставропольского края.

"По версии следствия, в мае 2024 года трое местных жителей, находясь во дворе домовладения в г. Новоалександровске, из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти, выражая явное неуважение к обществу, сожгли Новый Завет.С целью придания публичности противоправным действиям обвиняемые осуществляли видеосъемку, запись которой в последующем опубликовали в сети «Интернет»", - указано в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело направлено в Новоалександровский районный суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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