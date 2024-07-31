Активисты оценили перспективы запрета религиозной одежды в Кабардино-Балкарии

31 июля 2024, 16:28

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В Кабардино-Балкарии в последние годы стало больше людей, которые носят религиозную одежду, указали активисты и религиозные деятели, комментируя озвученную представителем мечети в Нальчике рекомендацию снимать никабы в образовательных учреждениях. Ограничения на ношение религиозной одежды могут вызвать негативную реакцию в обществе, в том числе может произойти отказ части людей от использования мусульманской одежды, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", запрет хиджаба по законам ислама недопустим, а никаб рекомендуется снимать в учебных заведениях, заявил имам-хатыб центральной мечети Нальчика Мурад Ульбашев. За пределами учебных заведений никаб носить можно, подчеркнул он в проповеди, обнародованной муфтиятом Кабардино-Балкарии. Ношение никаба является обычаем, а не обязанностью мусульманок, заявил муфтият Кабардино-Балкарии после того, как идею запрета никабов поддержали управления мусульман Дагестана и Карачаево-Черкесии.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил дать право образовательным учреждениям запрещать ношение религиозной одежды, а также наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды. Координационный центр мусульман Северного Кавказа обратился к президенту России и в Госдуму с просьбой не принимать законопроект Даванкова о запрете религиозной одежды. Муфтии Северного Кавказа заявили, что это решение нарушает права верующих. Комментаторы в соцсети поддержали их обращение, отметив, что инициатива Даванкова уже внесла раскол в общество.

Историк Заурбек Кожев считает, что в республике за последние 2-3 года отмечается увеличение числа людей, которые носят религиозную одежду. "Это, мне кажется, можно связать с тем, что идет тренд на исламизацию, и как результат этого ношение религиозной одежды становится популярным", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, любой запрет имеет может стать поводом напряженности. "Любые попытки ограничения того, что предписывает религиозная традиция, наверное будет приводить к росту напряженности. Но станет ли это поводом для сопротивления со стороны религиозного сообщества, это покажет лишь время", - отметил он.

Историк также добавил, что обсуждение правил ношения никабов и хиджабов не отразится на предвыборной кампании."Эта тема не станет повесткой дня в ходе предвыборной кампании. Этот запрет инициирован федеральной властью, и в стране сейчас такая обстановка, что партии поддержат любую инициативу федерального центра. Поэтому вряд ли будут какие-то иные позиции у тех, кто будет участвовать на выборах", - указал он.

Правозащитник Заур Шокуев согласился, что количество предпочитающих религиозную одежду выросло. "В последние годы, действительно, стало больше людей использовать религиозную атрибутику, в том числе носить хиджаб. Эта тенденция связана лишь с увеличением количества людей, исповедующих ислам", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, ограничения по ношению религиозной одежды вызовут негативную реакцию. "В мусульманском сообществе данного рода ограничения явно не останутся без реакции, и вызовут волну возмущения", сказал он. По его мнению, обсуждение правил ношения никабов и хиджабов "никак не скажется на результатах выборов".

Председатель исполкома Совета старейшин балкарского народа Тамара Гериева отметила, что запрет никаба не обсуждается в политическом поле республики. "Эта тема не актуальна для политиков. Есть другие проблемы, волнующие как граждан, как и политиков", - указала она.

По ее мнению, тенденция роста числа людей, которые носят религиозную одежду, наметилась в последние годы. "За последние несколько лет можно заметить такую тенденцию. Ходишь по улице и замечаешь, что очень многие женщины носят религиозную одежду. Еще пару лет назад не было такого. Сейчас стало больше. Видимо, много говорят про это, много советуют и они прислушиваются", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что в Кабардино-Балкарии никогда не было запрета на ношение религиозной одежды, поскольку не было такой необходимости. "Наши родители носили платки, например. Но не было такого, что все закрывают лица или постоянно ходят в религиозной одежде. Не было необходимости каких-то запретов. Сейчас тоже вроде нет запрета, просто рекомендуют не носить в образовательных учреждениях", - отметила она.

Имам одной из мечетей КБР на условиях анонимности назвал рост числа мусульман, предпочитающих религиозную одежду, "результатом планомерной работы с обществом". "Люди понимают, что одежда не представляет собой никакой опасности и из-за этой одежды к ним стали меньше проявлять негатива. За последние годы очень много тех, кто стал чаще носить религиозную одежду. Мы никого не заставляем и в то же время не запрещаем. Просто говорим, что в образовательных учреждениях не стоит закрывать лицо и голову. Если ограничения помогут, чтобы наша страна стала безопаснее, то мы не против этого", - сказал он.

Вместе с тем религиозный деятель предположил, что ограничения могут привести к тому, что "люди снова станут меньше носить религиозную одежду", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Спор о запрете хиджабов в школах с новой силой разгорелся в России. Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах - читайте в справке “Кавказского узла” "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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