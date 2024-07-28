Муфтият Кабардино-Балкарии обнародовал проповедь о правилах ношения никаба

28 июля 2024, 16:38

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Запрет хиджаба по законам ислама недопустим, а никаб рекомендуется снимать в учебных заведениях, заявил имам-хатыб центральной мечети Нальчика Мурад Ульбашев. За пределами учебных заведений никаб носить можно, подчеркнул он в проповеди, обнародованной муфтиятом Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил дать право образовательным учреждениям запрещать ношение религиозной одежды, а также наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды. Координационный центр мусульман Северного Кавказа обратился к президенту России и в Госдуму с просьбой не принимать законопроект Даванкова о запрете религиозной одежды. Муфтии Северного Кавказа заявили, что это решение нарушает права верующих. Комментаторы в соцсети поддержали их обращение, отметив, что инициатива Даванкова уже внесла раскол в общество.

Ношение никаба является обычаем, а не обязанностью мусульманок, заявил муфтият Кабардино-Балкарии после того, как идею запрета никабов поддержали управления мусульман Дагестана и Карачаево-Черкесии.

На проповедь имам-хатыба (имам-хатыб – это тот, кто возглавляет совместную молитву и проводит пятничную проповедь, а также владеет искусством устной речи и может влиять на мысли и чувства прихожан мечети, говорится на сайте ДУМ РФ - прим. "Кавказского узла") Мурада Ульбашева в центральной мечети Нальчика на тему «Вопрос о ношении никаба» обратила внимание "Газета юга".

Имам заявил, что в вопросе никаба есть разногласия среди ученых. "Духовное управление нашей республики также придерживается этого мнения и человек вправе сам выбирать. Единственное, про никаб хотелось бы сказать, привести слова ученых, которые опровергают ту чушь, которую сейчас говорят некоторые личности - мол, никаб это не шариатское предписание, а традиции арабов", - приводятся в Telegram-канале издания его слова.

Ульбашев указал на недопустимость запрета хиджаба в образовательных учреждениях ."Поэтому муфтии Северного Кавказа сделали обращение к президенту страны о недопущении подобных законов Поэтому рекомендательный характер, просьба духовного управления, чтобы в учебных заведениях наши сестры не одевали никаб, пока с хиджабом вопрос не решен. За пределами учебного заведения – пожалуйста. Но именно, когда туда заходят, просьба, чтобы сестры не носили никаб", - следует из видео, которое опубликовано на странице Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии.

Ульбашев напомнил и о правилах ношения хиджаба. "Хиджаб нужно носить так, как положено по шариату. <...> Раньше только арабки ходили так. Сейчас, к сожалению, среди наших сестер местных видно, что они одевают хиджаб и ходят в штанах. Штаны с хиджабом – это не хиджаб. Или же носят обтягивающие вещи", - добавил он.

Спор о запрете хиджабов в школах с новой силой разгорелся в России. Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах - читайте в справке “Кавказского узла” "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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