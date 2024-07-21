Жители Ейска обратились к Путину из-за перебоев со светом

21 июля 2024, 17:52

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Жильцы домов по улице Карла Либкнехта в Ейске по многу часов лишены света и воды, в то время как развлекательные учреждения получают электричество без перерывов, заявили авторы обращения к Путину, попросив его навести порядок.

Как писал "Кавказский узел", многие перебои с электричеством на юге России связаны с работой Ростовской АЭС, заявил 20 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя акцию протеста краснодарцев против отключения света. В этот же день дорогу из-за отсутствия света перекрыли и жители Анапы. Власти Анапы отчитались сегодня, что без света остается 1,5 тысячи человек, и призвали искать сверхпотребителей электричества.

Власти регионов юга России после информации о сбое на Ростовской АЭС сообщают об отключениях, связанных с дефицитом мощностей. Ростовская АЭС с 17 июля отчитывается о стабильной работе, также станция опровергла публикации в соцсетях о радиоактивных выбросах в результате аварии.

Жители домов по улице Карла Либкнехта 174 и 174/1 записали коллективное обращение к Владимиру Путину, следует из видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Ракурс воли" (Ольга Колесникова).

"С 9 июля по 19 июля мы стали заложниками непрофессионализма сотрудников "Россетей" , <...> действия которых привели к многочисленным отключениям света продолжительностью более восьми часов. В условиях установившейся жаркой погоды такое длительное отсутствие электроэнергии приводит к ухудшению здоровья жителей", - зачитал один из жильцов обращение к президенту России.

При этом, как говорится в обращении, у жильцов не было и холодной воды, так как подающие ее в многоэтажки насосы не работают без электричества. "В то же время многие развлекательные и второстепенные учреждения нашего города постоянно обеспечены электроэнергией. <...> Мы уверены, что в сложившейся непростой обстановке тяготы отсутствия электроэнергии должны быть справедливо распределены между всеми потребителями", - заявили авторы обращения, попросив президента помочь установить справедливый график отключений.

К 17.52 мск ролик в канале Колесниковой, у которого насчитывается 1113 подписчиков, набрал 445 просмотров и 11 комментариев. Пользователи поспорили о результативности подобных обращений.

"Такое очень привлекает внимание глав всяких, за такое могут полететь шапки и головы. Не за само событие, а за обращение", - прокомментировал Александр. "Если это обращение будет не одно, а сотни, тысячи а даже больше, тогда, может быть, какая-то польза будет. И то не факт", - возразил Игорь Ников.

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