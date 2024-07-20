Урна с залитыми зеленкой бюллетенями в Волжском. Стоп-кадр видео "Высота 102", от 15.03.24, https://t.me/infoV102ru/23782

20 июля 2024, 13:50

Жительница Волжского получила условный срок за порчу бюллетеней зеленкой

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Суд в Волжском приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы условно местную жительницу Айнуру Аманбаеву, вылившую зеленку в урну с бюллетенями для голосования во время выборов президента России.

Как информировал "Кавказский узел", 29 мая стало известно, что уголовное дело в отношении Айнуры Аманбаевой, вылившей на избирательные бюллетени зеленку, поступило в Волжский городской суд.

Суд приговорил Айнуру Аманбаеву виновной в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий и приговорил ее к одному году и шести месяцам лишения свободы условно, передал "Волгоград Онлайн" со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Дарью Буянову.

Во время суда Аманбаева признала свою вину. Она заявила суду, что вылила зеленку на бюллетени под воздействием "психического принуждения". Судья приняла во внимание эти показания Аманбаевой, сказано в карточке дела, опубликованной сегодня на сайте Волжского городского суда.

Уточняется, что Аманбаева признана виновной по части 2 статьи 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" (предусматривает до пяти лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

Напомним, Аманбаева вылила зеленку в урне для бюллетеней 15 марта на избирательном участке №1131. Она заявила, что вылить зеленку на бюллетени ее заставили телефонные мошенники, предложив вознаграждение в 30 тысяч рублей.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата". Материалы о ходе голосования на выборах "Кавказский узел" разместил на тематической странице "5-е выборы Путина".

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Примечание:

"Восемь нарушений на выборах президента зафиксированы в регионах СКФО", "Власти Южной Осетии массовым митингом показали лояльность Москве", "Абхазия стала лидером по числу зарубежных участков для выборов Путина".

Автор: "Кавказский узел"

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