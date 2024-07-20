Жительница Волжского получила условный срок за порчу бюллетеней зеленкой

20 июля 2024, 13:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Волжском приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы условно местную жительницу Айнуру Аманбаеву, вылившую зеленку в урну с бюллетенями для голосования во время выборов президента России.

Как информировал "Кавказский узел", 29 мая стало известно, что уголовное дело в отношении Айнуры Аманбаевой, вылившей на избирательные бюллетени зеленку, поступило в Волжский городской суд.

Суд приговорил Айнуру Аманбаеву виновной в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий и приговорил ее к одному году и шести месяцам лишения свободы условно, передал "Волгоград Онлайн" со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Дарью Буянову.

Во время суда Аманбаева признала свою вину. Она заявила суду, что вылила зеленку на бюллетени под воздействием "психического принуждения". Судья приняла во внимание эти показания Аманбаевой, сказано в карточке дела, опубликованной сегодня на сайте Волжского городского суда.

Уточняется, что Аманбаева признана виновной по части 2 статьи 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" (предусматривает до пяти лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

Напомним, Аманбаева вылила зеленку в урне для бюллетеней 15 марта на избирательном участке №1131. Она заявила, что вылить зеленку на бюллетени ее заставили телефонные мошенники, предложив вознаграждение в 30 тысяч рублей.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата". Материалы о ходе голосования на выборах "Кавказский узел" разместил на тематической странице "5-е выборы Путина".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.