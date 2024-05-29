Дело о порче избирательных бюллетеней в Волжском дошло до суда

29 мая 2024, 16:08

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Уголовное дело в отношении Айнуры Аманбаевой, вылившей на избирательные бюллетени зеленку, поступило в Волжский городской суд. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта избирком Волгоградской области сообщил, что жительница Волжского вылила зеленку в урну для бюллетеней на избирательном участке №1131. Все эти бюллетени могут быть использованы при подсчете голосов, поскольку отметки избирателей "различимы и не вызывают сомнений", заявили в избиркоме. Следком проинформировал, что подозреваемая задержана, дело расследуется по уголовной статье о препятствовании осуществлению избирательных прав.

В Волжский городской суд Волгоградской области поступило дело Айнуры Аманбаевой. Ее обвиняют в воспрепятствовании выборам с угрозой применения насилия (часть 2 статьи 141 Уголовного кодекса России, предусматривает до пяти лет лишения свободы). Согласно открытым данным, Аманбаевой 32 года, ранее она работала кассиршей в супермаркетах, сообщила сегодня "Медиазона"*.

Ранее женщина, лицо которой на записи скрыто, сообщила, что вылить зеленку на бюллетени в Волжском ее заставили телефонные мошенники, предложив вознаграждение в 30 тысяч рублей, следует из видео, опубликованного в YouTube-канале "Высота 102" 15 марта

На сайте Волжского городского суда указано, что дело поступило 28 мая, дата заседания к 15.58 мск еще не назначена.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Волгограде оштрафовал на 2000 рублей пенсионерку Галину Ефимову, признав ее виновной в поджоге дымовой шашки на избирательном участке в день голосования на выборах президента.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата". Материалы о ходе голосования на выборах "Кавказский узел" разместил на тематической странице "5-е выборы Путина".

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