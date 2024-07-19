19 июля 2024, 09:36

Военнослужащий из Кизилюртовского района убит на Украине

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Магомед Джамалудинов убит в боевых действиях, сообщила администрация Кизилюртовского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 948 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Самир Талибов стал как минимум 947-м военным из Дагестана, который официально признан убитым в военной операции на Украине.

Военнослужащий Магомед Джамалудинов, уроженец села Стальское, убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Кизилюртовского района 15 июля в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче ордена Мужества его отцу.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 948 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Власти сообщили об убитом на Украине контрактнике из Дагестана", "Мобилизованный уроженец Дагестана убит на Украине", "Двое контрактников из Дагестана убиты в зоне СВО."

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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