18 июля 2024, 20:16

Боец из Дагестана убит на Украине

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Самир Талибов убит в боевых действиях, сообщил сегодня Миннац Дагестана. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 947 бойцов из Дагестана.

"Как писал "Кавказский узел", Феликс Юзбеков стал как минимум 946-м бойцом из Дагестана, официально признанным убитым в военной операции на Украине.

Самир Талибов убит в боевых действиях на Украине, сообщил сегодня Миннац Дагестана в своем Telegram-канале. Родом он из Рутульского района, долгое время служил в правоохранительных органах, а также был чемпионом Европы по ушу-саньда. В зону военной операции отправился добровольно. Награжден медалью "За отвагу" и орденом Мужества посмертно, указано в сообщении.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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