Сочинцы привлекли внимание к судьбе медведя Винни

19 июля 2024, 13:19

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Медведь Винни, спасенный из сафари-парка в селе Ахштырь, на протяжении полутора лет содержится в неподходящем вольере, сообщили зоозащитники. Сроки переселения медведя в вольерный комплекс "Лаура" перенесены на сентябрь, заявил директор Кавказского биосферного заповедника.

Как сообщал "Кавказский узел", в феврале 2023 года активисты "Сочинского географического общества" провели переселение брошенных животных в частном сафари-парке у села Ахштырь в Адлерском районе. Животные, среди которых был медведь, содержались в неподобающих условиях.

Сообщение о судьбе медведя Винни поступило на СМС-сервис "Кавказского узла". "Медвежонку Винни нужна помощь! Он находится неподалеку от Краснополянской смотровой, насколько мне известно, за ним имеется уход от неравнодушных людей, к которым обратились за помощью в виде передержки и временного ухода за медведем, но, к сожалению, это затянулось уже на длительный период времени. Винни еще в декабре 2023 года обещали пристроить в вольерный комплекс «Лаура», который находится на Красной Поляне, но, к нашему сожалению, он находиться до сих пор там <у смотровой>!", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Автор сообщения, Владимир Овсепьян, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что приходит к медведю каждую неделю и приносит ему что-то вкусненькое. По его мнению, медведь мучается оттого, что клетка тесная, у него нет должного контакта с ему подобным видом, нет свободы, а иногда и питьевой воды. "Это неестественные условия для такого большого животного. Фактически медведь никому не нужен, хотя есть возможность и я знаю, что были обещания его пристроить в лучшие условия со стороны властных чиновников в вольерный комплекс «Лаура», даже была пиар-кампания на эту тему в СМИ, но почему это не происходит, не понятно", - отметил Овсепьян.

Корреспондент связалась с главой географического общества Сочи, Александром Зобниным, который занимался спасением не только этого медведя, но и других особей из заброшенного сафари-парка в поселке Ахштырь.

"Мишку, которого назвали Винни Пух, сокращенно Винни, удалось разместить на территории поселка Монастырь на противоположном берегу реки Мзымта. Ухаживать за ним временно взялись супруги Вячеслав Курносов и Екатерина Дунюшкина, пока директор Кавказского государственного заповедника имени Шапошникова Сергей Шевелев не исполнит свои обещания и не построит для Винни вольер в вольерном комплексе", - рассказал Александр Зобнин.

По его словам, сроком переселения медведя вначале был обозначен декабрь 2023 года, "Потом срок был сдвинут на май, потом на июнь. Недавно я говорил с Шевелевым и он сказал, что будет разыгран тендер и, возможно, в августе или в сентябре мишка Винни въедет уже в новый вольер на новое место", - пояснил ситуацию Зобнин.

Соглашусь с зоозащитниками, что клетка ему мала и требуется просторный вольер, приближенный к естественным условиям

Он добавил, что каждую неделю посещает Винни. По его мнению, медведя кормят полноценно. "По договоренности с волонтерами ему приносят красную рыбу из форелевого хозяйства, мед с Краснополянских пасек, яблоки из горных садов Красной поляны. Я прихожу всегда с полными руками. После того как в декабре семья волонтеров изъявила желание выехать в Москву, то мы нашли другого волонтера, он там и живет и ухаживает за мишкой. За полтора года, что он там находится, Винни вырос в два раза. У него прекрасная лоснящаяся шерсть. Он полностью здоров. Сказать, что он страдает, нельзя. Но соглашусь с зоозащитниками, что клетка ему мала и требуется просторный вольер, приближенный к естественным условиям. И я только за, то чтобы Винни скорее переехал и мы все волнуемся за него, но финансовый и практический вопрос решения этой проблемы в руках у Сергея Шевелева", - отметил Зобнин.

Глава общественной экологической организации "Первоцвет" Екатерина Дунюшкина и ее супруг с мая по декабрь 2023 года жили рядом с медведем и полностью посвящали ему свое время на благотворительных началах при небольшой оплате географического общества, которая вся уходила фактически на его содержание: "Это длилось более полугода, но потом нам с супругом потребовалось выехать в Москву и мы попросили географическое общество найти нам замену. Замена была найдена", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Она согласилась, что территория для медведя слишком мала, что не может не отражаться на его состоянии. Так же Екатерина Дунюшкина посетовала на то, что на территории Монастыря иссякают источники и наблюдается проблема с водой, ее требуется привозить. Это затрудняет уход за медведем и чистку двух клеток, где он живет, рассказала она.

После отъезда в Москву Вячеслава Курносова и Екатерины Дунюшкиной некоторое время на правах волонтера рядом с медведем жил и ухаживал за ним правозащитник Григорий Учкуров. Он рассказал, что варил каши, принимал продукты от других волонтеров, чистил клетки, наполнял ванну водой. "Работа с медведем очень сложная и требует почти 24 часа времени. Это и кормление и купание, и чистка клетки и медосмотр. Так как у меня много других дел, то я попросил сменить меня и теперь за Винни смотрит другой волонтер", - рассказал Григорий Учкуров. Он также считает, что медведю в маленькой клетке более чем некомфортно. Но что касается содержания и питания, у него все есть. По его словам, после жалоб зоозащитников посмотреть на условия содержания медведя приходили сотрудники прокуратуры и даже хотели его отправить куда-то в зоопарк, но директор географического общества отговорил их это делать в интересах животного.

Александр Зобнин эту информацию подтвердил, сказав что Винни предлагалось отправить зоопарк, где условия содержания намного хуже, чем сейчас. Александр Зобнин так же рассказал, что Винни уже взрослый молодой медведь. Ему 6-7 лет. Он работал в цирке и воспитывался там с детства, пока его не купил сафари-парк и там и не бросил. По мнению Александра Зобнина, Винни пришлось много пережить, но он привык к людям и поэтому важно чтобы к нему было доброе отношение и конечно же созданы хорошие условия проживания. По мнению Александра Зобнина, если выпустить его из неволю на волю, то он там не выживет, потому что утратил навыки дикого медведя, а возможно никогда их и не имел, работая в цирке.

В начале сентября медведь въедет в новый вольер на "Лауре"

Депутат горсобрания Сочи, директор Кавказского государственного биосферного заповедника имени Шапошникова и Сочинского нацпарка, заслуженный эколог России Сергей Шевелев отметил, что медведь вскоре въедет в новый вольер. "О медведе помню. Выделены деньги, проводится конкурс на строительство вольера для медведя. Сроки сдвигаются по независящим от меня причинам. В начале сентября медведь въедет в новый вольер на "Лауре". Сейчас нет причин для тревоги - он в нормальных условиях. Главное, накормлен и под присмотром", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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