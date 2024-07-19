19 июля 2024, 08:49

Огонь охватил четыре гектара леса под Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Очередной крупный природный пожар зафиксирован на черноморском побережье Кубани: вечером 17 июля в Туапсинском лесничестве выявлено возгорание, которое охватило площадь в четыре гектара.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля близ хутора Дюрсо начался лесной пожар, власти эвакуировали людей с шести баз отдыха, один человек пострадал – охранник базы "Голубая волна" получил ожоги предплечий. На территории турбаз под Новороссийском потушены все очаги пожаров, всего огнем повреждено 68 построек, сообщили 15 июля власти.

Задымление в Туапсинском лесничестве Георгиевского участкового лесничества было замечено накануне вечером при помощи системы "Лесохранитель", передал ТАСС. На тот момент площадь пожара составляла 1,5 гектара, но позже МЧС Краснодарского края сообщило о распространении огня на 3,2 гектара лесных земель.

На месте возгорания всю ночь работали 28 специалистов и восемь единиц техники. По данным Оперативного штаба Кубани, угрозы инфраструктуре ближайшего населенного пункта - села Кривенковское - нет: от места пожара до него примерно 1,5 километра.

К 7.00 мск сегодня лесной пожар в Туапсинском районе удалось локализован на площади около четырех гектар, сообщил региональный Оперштаб в своем телеграм-канале.

Напомним, что в результате лесного пожара под Новороссийском пострадали три особо охраняемые природные территории, 900 видов флоры и фауны, в том числе 100 краснокнижных, погибли в огне, и восстановление экосистемы займет годы, сообщил эколог. Местные жители и волонтеры участвовали в тушении пожара, так как возможностей техники спасателей не хватало в горных условиях, рассказали активисты. 14 июля глава Новороссийска призвал местных жителей помочь с подвозом воды к месту тушения пожара. Часть из них, комментируя в Telegram призыв мэра, выразила готовность, а другая часть отреагировала скептически.

Ранее, вечером 7 июля, стало известно, что в Туапсинском районе проводится эвакуация людей из баз отдыха из-за пожара в бухте Инал. Спасатели смогли полностью потушить лесной пожар в бухте Инал только к утру 9 июля, площадь возгорания к этому времени достигла 1,2 гектара. Полиция Краснодарского края объявила о розыске поджигателей.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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