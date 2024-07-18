Часть детсадов закрыта в Минводах из-за проблем с водой

18 июля 2024, 06:21

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Из-за перебоев с водоснабжением часть детских садов в Минеральных Водах прекратила работу на неопределенный срок, сообщил глава муниципальной администрации Вячеслав Сергиенко.

О том, что “некоторые детские сады вынуждены были приостановить свою работу”, Сергиенко сообщил 17 июля.

“К сожалению, перебои в водоснабжении повлияли на работу детских садов в нашем округе”, - написал чиновник в официальном Telegram-канале, не уточнив, какая часть учреждений закрыта.

В комментариях на просьбу одного из подписчиков Сергиенко ответил, что администрация готовит для публикации список закрытых детских садов. До этого момента он предложил родителям обращаться к заведующим детсадов за информацией, в каких учреждениях можно разместить ребенка.

Глава муниципального округа не уточнил, в какие сроки планируется решить проблему водоснабжения, выразив надежду, что ситуация разрешится “скоро”.

“До конца лета, стабильное водоснабжение не восстановится (все ж огороды поливают)”, - предположила в комментариях пользователь Виктория.

“Сады закрываются один за другим, большая часть на плановом ремонте либо до августа, либо с августа! Куда детей девать? Вести в и так переполненные группы в 40 градусную жару?”, - возмутилась пользователь Ефросинья.

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