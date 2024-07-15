Житель Северной Осетии ранен в перестрелке с силовиками

15 июля 2024, 12:00

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19-летний житель Северной Осетии открыл огонь по полицейским, когда те попытались его задержать, и был ранен ответным огнем, сообщило МВД.

По данным МВД по Северной Осетии, 19-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия, открыл огонь по полицейским, когда те попытались его задержать в селе Нижний Фиагдон.

Один из силовиков выстрелил в подозреваемого и ранил его. Юноше на месте была оказана первая медицинская помощь после чего его доставили в больницу Ардонского района, где прооперировали. Жизнь подозреваемого вне опасности, передал сегодня информационный сайт "Основа" со ссылкой на пресс-службу МВД по Северной Осетии.

Полиция была вызвана после того, как у подозреваемого произошел конфликт с его дядей из-за земельного спора. В ходе конфликта юноша несколько раз выстрелил из охолощённого пистолета и его родственники позвонили в полицию, отметил сегодня телеграм-канал "Mash".

Подозреваемый ранен в область живота, на месте инцидента найден пистолет G19C и боеприпасы к нему, сообщил сегодня телеграм-канал "Shot".

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