Обвинение запросило для Камнева 28 лет по делу о подготовке теракта

11 июля 2024, 18:08

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Гособвинитель потребовал приговорить Даниила Камнева к 28 годам заключения по делу о подготовке взрыва в отделе полиции в Кисловодске. Камнев выписан из больницы и помещен под арест по делу о захвате заложников в ростовском СИЗо, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня стало известно, что один из участников захвата заложников, 28-летний уроженец Ставрополья Даниил Камнев, выжил и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Он арестован до 15 августа. Камнев, чье дело рассматривает Южный окружной военный суд, обвиняется в незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ, причастности к экстремистской организации, подготовке теракта и прохождении обучения в целях террористической деятельности.

16 июня арестанты ростовского СИЗО захватили в заложники двоих сотрудников изолятора. Они назвались членами запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" ("Исламское государство" запрещено на территории России), потребовав машину, оружие и возможность покинуть СИЗО. Силовики провели штурм, заявив, что захватившие заложников убиты, а заложники освобождены. Четверо из заключенных, участвовавших в захвате заложников, - уроженцы Ингушетии, осужденные за терроризм и приговоренные к 18 годам лишения свободы. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

Гособвинение просит суд назначить подозреваемому в захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу 28 лет колонии по делу о подготовке теракта в Кисловодске, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Камнева Михаила Минакова.

Сегодня в Южном окружном военном суде состоялось очередное заседание по делу о подготовке теракта в Кисловодске. В ходе заседания было оглашено обвинительное заключение, сообщило ТАСС. "Камнев прошел обучение в целях осуществления террористической деятельности, в том числе приобрел знания, практические умения и навыки при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих", - говорится в документе.

По версии обвинения, Камнев является сторонником идеологии запрещенной в РФ международной экстремистской террористической группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра", а в августе 2022 года перевел деньги члену запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", действующей в Сирии и Ираке.

Камнев обвиняется в склонении к участию в экстремисткой организации (часть 2 статьи 282.2), покушении на теракт (часть 1 статьи 30 и часть 2 статьи 205), незаконном изготовлении и сбыте взрывчатых веществ (часть 2 статьи 223.1 , часть 2 статьи 222.1), содействии террористической деятельности (часть 1.1. статьи 205.1) и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 Уголовного Кодекса России), сообщило агентство.

Камнев выписан из больницы и взят под стражу, сообщил сегодня Минаков. "Выписан из больницы и переведен под стражу на время предварительного следствия", - процитировало его слова ТАСС.

По делу о подготовке теракта в Кисловодске, помимо Камнева, проходят 13 человек. По версии следствия, не позднее 2017 года один из них, Тимурлан Гогуев, организовал в Кисловодске ячейку международного религиозного объединения, запрещенного на территории России. Камнев, как полагает следствие, вместе с Сабилей Мамедовой, планировали взорвать здание городского отдела полиции.

После событий 16 июня Камневу предъявлено обвинение по трем статьям: о захвате заложников, побеге из мест лишения свободы и дезорганизации работы изолятора. Как считает следствие, арестованный вместе с сообщниками сбежал из камеры, после чего взял в заложники младшего инспектора дежурной службы и начальника оперативного управления СИЗО, напали на инструктора-взрывника УФСИН, а также угрожали заместителю дежурного помощника начальника СИЗО и главе оперативного отдела. Кроме того, они напали на инструктора-взрывника 2-го штурмового отделения ГУФСИН России по Ростовской области.

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