Жители 35 улиц Краснодара остались без света из-за стихии

07 июля 2024, 22:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Прикубанском округе Краснодара приостановлена подача электроэнергии потребителям из-за аварии на сетях. Повреждения случились на фоне пыльной бури, ливня и сильного ветра в городе.

Сегодня вечером Краснодар накрыла непогода. Местные власти настоятельно рекомендовали жителям и гостям города не выходить на улицу.

"В городе разыгралась буря, - написал в 20:03 мск в своем телеграм-канале глава Краснодара Евгений Наумов. - Все службы готовы к непогоде, у них нет выходного. В случае необходимости на дороги выйдет водооткачивающая техника".

О пострадавших в результате стихии пока не сообщается. При этом в Прикубанском округе произошло аварийное отключение электроэнергии.

"Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ТГ-102» и 8 трансформаторных подстанций, - говорится в телеграм-канале краснодарской Единой дежурно-диспетчерской службы. - Без электроэнергии остались улицы: Атарбекова, Тургенева, Ковалева, Яна Полуяна и другие".

По уточненным данным, в городе не работают 107 трансформаторных подстанций, передает РИА "Новости". Всего без света остались более 35 улиц, уточняет ТАСС.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.