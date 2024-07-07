07 июля 2024, 22:46

Жители 35 улиц Краснодара остались без света из-за стихии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Прикубанском округе Краснодара приостановлена подача электроэнергии потребителям из-за аварии на сетях. Повреждения случились на фоне пыльной бури, ливня и сильного ветра в городе.

Сегодня вечером Краснодар накрыла непогода. Местные власти настоятельно рекомендовали жителям и гостям города не выходить на улицу.

"В городе разыгралась буря, - написал в 20:03 мск в своем телеграм-канале глава Краснодара Евгений Наумов. - Все службы готовы к непогоде, у них нет выходного. В случае необходимости на дороги выйдет водооткачивающая техника".

О пострадавших в результате стихии пока не сообщается. При этом в Прикубанском округе произошло аварийное отключение электроэнергии.

"Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ТГ-102» и 8 трансформаторных подстанций, - говорится в телеграм-канале краснодарской Единой дежурно-диспетчерской службы. - Без электроэнергии остались улицы: Атарбекова, Тургенева, Ковалева, Яна Полуяна и другие".

По уточненным данным, в городе не работают 107 трансформаторных подстанций, передает РИА "Новости". Всего без света остались более 35 улиц, уточняет ТАСС.

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Примечание:

"Нальчане описали состояние города во время разгула стихии", "Жильцы пятиэтажки в Сочи пожаловались на отсутствие помощи властей после урагана", "Озвучена сумма выплат пострадавшим от подтоплений жителям Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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