Контрактник из Табасаранского района убит в военной операции

07 июля 2024, 14:56

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Артур Муртазаев убит в военной операции на Украине, сообщил глава Табасаранского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 938 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 5 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 937 бойцов из Дагестана.

Представители властей вручили орден Мужества родителям военнослужащего Артура Муртазаева из села Арак, погибшего в военной операции на Украине, сообщил 6 июля в своем телеграм-канале глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

"Младший сержант Артур Муртазаев с 2011 года служил по контракту в Чеченской Республике в мотострелковом полку минометной батареи. В зону СВО он был направлен с самого начала, с 2022 года служил на Запорожском направлении. […] Боец погиб 14 февраля 2024 года в госпитале г. Севастополь из-за ран, полученных в зоне СВО. У него остались жена и четверо детей", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 938 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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