06 июля 2024, 08:53

Двое контрактников из Дагестана убиты в зоне СВО

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Ефрейтор Айдын Агададашев и рядовой Рустам Раджабов убиты на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 397 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине убит Гасангаджи Юсупов из Кизилюртовского района. Он стал, по меньшей мере, 935-м бойцом из Дагестана, который был официально признан убитым в зоне военной операции.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Военнослужащие-контрактники ефрейтор Айдын Агададашев и рядовой Рустам Раджабов убиты в зоне спецоперации на Украине, сообщил 2 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Сулейман-Стальского района Саид Темирханов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 937 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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