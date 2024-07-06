Двое контрактников из Дагестана убиты в зоне СВО

06 июля 2024, 08:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ефрейтор Айдын Агададашев и рядовой Рустам Раджабов убиты на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 397 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине убит Гасангаджи Юсупов из Кизилюртовского района. Он стал, по меньшей мере, 935-м бойцом из Дагестана, который был официально признан убитым в зоне военной операции.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Военнослужащие-контрактники ефрейтор Айдын Агададашев и рядовой Рустам Раджабов убиты в зоне спецоперации на Украине, сообщил 2 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Сулейман-Стальского района Саид Темирханов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 937 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.