07 июля 2024, 12:01

Потушен пожар на нефтебазе в станице Ленинградская

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Спасатели потушили пожар на резервуаре с нефтепродуктами в станице Ленинградская, начавшийся в ночь на 6 июля, отчитался оперативный штаб Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 6 июля в Краснодарском крае возникли пожары на нефтебазе в станице Павловская и в станице Ленинградская после падения обломков беспилотников. Пожар на нефтебазе в станице Павловская был потушен вечером 6 июля.

В станице Ленинградской спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки беспилотников на резервуары с топливом, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

На месте пожара на нефтебазе продолжают работать специалисты различных ведомств, отметил в своем телеграм-канале глава Павловского района Роман Парахин.

Напомним, после начала спецоперации на Украине территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам беспилотников, запущенных со стороны Украины. В частности, 5 июля шесть человек пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников. 3 июля Минобороны отчиталось об уничтожении двух безэкипажных катеров во время ночной атаки на Новороссийск.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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