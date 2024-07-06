Организаторы концертов усомнились в необходимости дресс-кода для артистов на Северном Кавказе

06 июля 2024, 14:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вводить дресс-код для эстрадных исполнителей, приезжающих с концертами в республики СКФО, нет необходимости, поскольку артисты с пониманием относятся к местным традициям, прокомментировали идею федеральных чиновников организаторы гастролей.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно высказывали претензии к туристам за их поведение и внешний вид. В 2023 году Минтуризма республики выпустило памятку для гостей, рекомендовав им носить "скромную" одежду и соблюдать правила поведения в республике. Ранее, в июле 2021 года, власти Дагестана также подготовили памятку о дресс-коде, указав, что туристкам не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты.

В Дагестане также неоднократно распространялись призывы оградить жителей от культурных явлений и событий. В качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества. Отменить выступления в Махачкале были вынуждены также рэперы MC Doni, Элджей, поп-певец Стас Михайлов, говорится в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

Минкульт одобрил идею дресс-кода для эстрадных исполнителей

Минкультуры России поддержало идею дресс-кода для артистов, сообщило 3 июля издание "Подъём", опубликовав фотокопию ответа министра культуры депутату Госдумы Ирине Филатовой. "Солидарны с вашей позицией о том, что выбранная для публичных выступлений одежда является важной частью образа артиста и играет существенную роль в формировании имиджа всего мероприятия. В этой связи Минкультуры России в адрес региональных органов власти в сфере культуры направлена рекомендация с целью обратить дополнительное внимание к внешнему виду артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях, в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений", - говорится в документе.

В Санкт-Петербурге и Москве будут одни требования, а в Чечне и Дагестане, других кавказских республиках - совершенно другие

Для каждого региона дресс-код будет свой, пояснила Ирина Филатова. "Понятно, что в Санкт-Петербурге и Москве будут одни требования, а в Чечне и Дагестане, других кавказских республиках - совершенно другие нормы. И наша знаменитая поп-дива, ставшая поводом обращения в Минкульт, не поехала в Чечню в кожаных трусах петь, так как у нее есть инстинкт самосохранения", - привело ее слова издание.

Ранее, в июне, депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров высказал возмущение форматом выступления Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей. "Ольга Бузова на VK Fest в Уфе выступила в откровенном наряде", - написал он в своем телеграм-канале, отметив, что на концерте присутствовали 13 тысяч горожан, и половина из них - дети.

Организаторы гастролей в Дагестане сочли избыточным требование дресс-кода

В Дагестане во время гастролей эстрадных исполнителей не было "ситуаций с провокационными костюмами", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Юлия Давыдова - представитель махачкалинского промоутерского центра "ДагАртКонцерт", занимающегося организацией концертов в Дагестане и других регионах Северного Кавказа. "Я думаю, Ольга Бузова, если бы к нам приехала, она бы тоже в таком виде не вышла", - сказала она.

Все прекрасно понимают, какой у нас регион, уважают наши традиции

Известные артисты, которые приезжают в Дагестан, не ставят условия по ношению определенной одежды, пояснила представитель "ДагАртКонцерта". "Наоборот, они даже интересуются, спрашивают: вот можно, здесь такой разрез будет, зашить его не нужно? Может быть, в чем-то другом выйти? Артисты тоже люди, все прекрасно понимают, какой у нас регион, уважают наши традиции, менталитет. Даже не обязательно по поводу одежды интересуются, но и по другим поводам, как себя вести", - сказала Юлия Давыдова.

Принятие официального документа о дресс-коде не имеет смысла, считает музыкальный продюсер из Дагестана Заира. "Как в нем оговорить все концертные наряды для артистов, выступающих в разных жанрах? Будет обозначена длина юбки, вырез декольте? Это нереально", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению продюсера, у самих артистов должно быть понимание, где и перед какой публикой они выступают, особенно в кавказских регионах.

Среди местных певиц можно встретить больше откровенных нарядов

При этом Заира подчеркнула, что не замечала среди приезжих российских артистов проявления вульгарности в одежде. "Среди местных певиц можно встретить больше откровенных нарядов. Они потом подвергаются настоящей травле, как это было с певицей Ашерой", - рассказала она.

В январе 2024 года советник мэра Махачкалы Булач Чанкалаев призвал родственников дагестанской певицы Ашеры "разобраться" с ней за чересчур откровенный наряд на сцене, сообщило 17 января РИА Новости. "Еще поет на аварском языке. Неужели у нее нет родственников или же близких людей? Если есть, то разберитесь со своей близкой, пока жизнь не разобралась с ней сама", - привело его слова агентство. Сама 30-летняя певица в ответ на критику заявила, что "выглядит шикарно", отмечается в публикации.

Напомним, 1 июня 2022 года руководитель движения "Наш дом - город Грозный" Сайпуддин Гучигов потребовал запретить Филиппу Киркорову выступать на Кавказе после номера, в котором певец танцует на кресте. 11 июня того же года Гучигов сообщил, что в полпредство президента направлена инициатива создать "комитет по борьбе с похабщиной" для запрета выступлений нежелательных артистов на Северном Кавказе.

Внимание к выступлению Киркорова привлек номер на песню "Мария Магдалена". 27 апреля 2022 года, во время концерта в Кремлевском дворце, на сцене появился огромный светящийся крест с актрисой внутри, и Киркоров, исполняя песню, ходил по этой конструкции. 7 июня того же года стало известно, что отменены концерты Киркорова, которые должны были состояться в Ставрополе и Майкопе.

Ранее, в ноябре 2018 года, в Махачкале был сорван аниме-фестиваль AniDag, который должен был состояться в Аварском театре. Дирекцию театра и организаторов тогда засыпали угрозами. В 2019 году администратор паблика "Имамат Дагестана" Ахмад Исрапилов получил условный срок за призывы к срыву аниме-фестиваля. Защита согласилась с решением суда.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.