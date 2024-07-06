Подростки на смотровой вышке на пляже в Дербенте. Кадр из видео https://vk.com/wall-74219800_2462549

06 июля 2024, 09:48

Действия подростков на пляже возмутили жителей Дербента

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Туристы в Дербенте сняли на видео как несовершеннолетние хулиганы пытаются сломать объект инфраструктуры на пляже. Местные жители, комментируя ролик в соцсети, потребовали привлечь к ответственности родителей подростков за ненадлежащее воспитание своих детей.

Ролик, на котором показано, как четверо подростков пытаются сломать объект инфраструктуры на пляже, опубликовано 5 июля в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

На видео показано, как подростки раскачивают смотровую вышку, выполненную из деревянных досок. Действие происходит в темное время суток. "Нужно реагировать, все переломано потом", – сказал человек за кадром.

"Да", – ответил ему автор ролика.

"Туристы засняли, как вандалы в Дербенте ломают постройки на набережной", – сказано в описании видео.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписано почти 198 тысяч пользователей, на 09.40 мск 6 июля набрал 94 отметки с реакцией пользователей и 116 комментариев. Большая часть их авторов потребовали наказать родителей подростков.

"Всё ломают, а потом жалуются, что нечего нет", – написал Gadji Nurmagomedov.

"Таких по всей стране полно, даже хуже есть. В Дагестане еще скромно", – написал ему в ответ Said Magomedov.

"Если бы принуждали их родителей восстанавливать то, что испортили их чада, то такого безобразия не было бы. Только из-за безнаказанности подростки занимаются вандализмом", – считает Джанет.

"Пусть родители оплачивают полный ремонт плюс штраф. Не смогли воспитать нормальных детей – платите", – заявил Артур Гатти.

"Ремонт всего города?" – спросил его Шамсула Магомедов.

"Зачем [ломать], спрашивается?" – задалась вопросом Зорайда.

"Арест от 10 дней и штраф от 100 тысяч рублей, плюс уборка территории пляжа на 90 дней", – потребовал Магомед Магомедов.

"Оплатят родители ремонт, сразу воспитаннее станут", – считает Rayan Tedder.

На 09.40 мск 6 июля на сайте МВД Дагестана и на сайте администрации Дербента нет комментариев относительно действий подростков на набережной.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с вандализмом. 4 июля власти Дагестанских Огней заявили, что несовершеннолетние хулиганы осквернили Сад памяти, открытый в честь погибших в зоне спецоперации на Украине бойцов.

27 мая поврежденное вандалами дерево в парке Каспийска и хулиганские надписи вызвали гнев пользователей соцсети. Местные жители, комментируя сообщение, призвали власти усилить борьбу с вандализмом, также они потребовали наказать виновных.

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Примечание:

"Махачкалинцы запросили у мэра ответ о судьбе двух недостроев", "Суд постановил снести две новостройки у озера Ак-Гёль в Махачкале", "Махачкалинцы потребовали от чиновников решения проблем в сфере ЖКХ".

Автор: "Кавказский узел"

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