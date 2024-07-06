Дербентцы добились внимания чиновников к газопроводу на тротуаре

06 июля 2024, 07:59

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Рабочие в Дербенте демонтировали газопровод на улице Сальмана, сместив его на край тротуара, рассказали местные жители. Ранее они пожаловались, что установленная посередине тротуара конструкция мешает пешеходам.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июня в дагестанских пабликах распространилось видео, на котором было показано, что рабочие в Дербенте провели газопровод посередине тротуара. Автор ролика пожаловалась, что газопровод мешает пешеходам. Некоторые местные жители в комментариях отметили, что газопровод был построен раньше, чем тротуар и стоящее рядом здание. Другая часть раскритиковала чиновников, утвердивших планировку и проект строительства.

Власти Дербента исправили ситуацию с газопроводом на тротуаре на улице Сальмана. После жалоб местных жителей, конструкция была передвинута на край тротуара, освободив таким образом дорогу пешеходам, передал 4 июля паблик "Мой Дербент 24".

К посту прикреплен ролик, на кадрах которого показано здание, тротуар около него, а также газопровод вдоль стены здания.

Этот пост в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны более 62 тысяч пользователей, на 07.55 мск 6 июля набрал 63 отметки с реакцией пользователей и 19 комментариев.

"Надо было изначально провести вдоль стены", – написал Кямал Абасов.

"У нас как всегда сразу нормально же сделать нельзя", – сыронизировал Руслан Асланов.

"Не прошло и 10 лет. А с другой стороны тоже так сделали или работает только разово?" – спросила Mariya Hamann.

"Там ниже улица Адиля Пашаева тоже с похожей проблемой. Плюс канализация по улице течет, а дети на велосипедах катаются", – отметил Олег Румынский.

"Когда хотят, то могут навести порядок", – отметила Лейла Исаева.

Напомним, жители Дагестана ранее неоднократно публиковали в соцсетях ролики с жалобами на неправильно установленные газопроводы. Авторы жалоб подчеркивали, что конструкции создают помехи местным жителям. Так, 21 ноября 2022 года жители села Ибрагимотар пожаловались, что рабочие провели газопровод впритык к воротам и калиткам, из-за чего они не открываются.

23 февраля 2023 года жители Махачкалы пожаловались, что рабочие установили поперек улицы газопровод и заблокировали движение машин.

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