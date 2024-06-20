Газопровод на тротуаре вызвал недовольство у жителей Дербента

20 июня 2024, 09:34

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Жительница Дербента пожаловалась в соцсети, что установленный на тротуаре газопровод мешает пешеходам. Некоторые местные жители в комментариях отметили, что газопровод был построен раньше, чем тротуар и стоящее рядом здание. Другая часть раскритиковала чиновников, утвердивших планировку и проект строительства.

По словам местной жительницы, в Дербенте на улице Сальмана рабочие провели газовую трубу посередине тротуара на проспекте Сальмана.

Видео, на котором показана труба, о которой идет речь, было размещено 19 июня в Instagram*-паблике tut.dagestan. На кадрах показан тротуар, посреди которого, на высоте, примерно, в метр от тротуарной плитки, проходит труба. Конструкция затрудняет движение пешеходам.

"Как они трубу провели? Допустим, человек хочет с коляской пройти здесь, как он пройдет?" – сказала автор видео.

На 09.30 мск 20 июня этот пост в Instagram*-паблике tut.dagestan, на который подписаны около 1,6 миллиона пользователей, набрал 700 отметок "нравится" и 100 комментариев. Часть их авторов выразила возмущение.

"Какое безумие", – заявил пользователь daredzan.

"На каждом объекте есть ответственное лицо. Как приняли такую работу – это вопрос. Если бы за счет средств ответственного это переделать, наверное таких случаев было бы меньше", – считает akula.boutique.

Другая часть комментаторов заявила, что газопроводная труба была установлена раньше, чем были построены здание и тротуар.

"Труба была там. Это вокруг нее так построили", – отметил princ_zapir.

"Может это не трубу так провели, а плитку так уложили? Труба там уже давно", – написал пользователь wedding_kavkaz__.

"Здание построили после трубы", – подтвердил arsbigairmirzaev.

Еще одна часть комментаторов возложила ответственность на чиновников. "Надо этих архитекторов тоже сразу публиковать, которые подписывают одобрения на подобное", – заявила raisa_muradovna.

"Мне интересно как этот проект одобрила администрация?" – задался вопросом пользователь sheri_shop05.

"Когда контроля нет – так бывает. Пару жалоб их расшевелили бы, мне кажется", – считает 11ayran.

На 09.30 мск 20 июня на сайте администрации Дербента нет комментариев относительно жалобы местных жителей на то, что газопровод мешает движению пешеходов на улице Сальмана.

"Кавказский узел" также писал, что жители различных населенных пунктов Дагестана ранее неоднократно публиковали в соцсетях ролики с жалобами на неправильно установленные газопроводы. Авторы жалоб подчеркивали, что конструкции создают помехи жителям. В частности, 21 ноября 2022 года жители села Ибрагимотар пожаловались, что рабочие провели газопровод впритык к воротам и калиткам, из-за чего они не открываются. Часть комментаторов предположила, что газопровод был так проложен из-за нарушения жителями плана застройки, а другая часть раскритиковала чиновников за то, что они не глядя утвердили проект.

23 февраля 2023 года жители Махачкалы пожаловались, что рабочие установили поперек улицы газопровод и заблокировали движение машин. Комментаторы раскритиковали строителей и указали на проблему в Дагестане с несогласованной работой проектировщиков разных отраслей.

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